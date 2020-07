METEO – TEMPORALI all’ASSALTO dell’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi violento maltempo in Sicilia

Nella giornata di oggi l’affluire di correnti via via più instabili e fresche provenienti dai quadranti settentrionali hanno posto le basi per lo sviluppo di un violento sistema temporalesco che ha colpito il versante tirrenico siciliano tra il tardo pomeriggio e la prima serata odierni e più in particolare la città di Palermo, causando un vero e proprio alluvione dove purtroppo si sono segnalate anche delle vittime. La Sicilia è dunque bersagliata dal forte maltempo e interessata da plurimi fenomeni meteorologici estremi dal momento che nella giornata di ieri si era verificata anche una tromba d’aria in quel di Mineo, nell’interno catanese.

Condizioni meteo in graduale miglioramento negli ultimi minuti

Le condizioni meteo risultano attualmente in graduale e generale miglioramento sulla nostra Penisola: con il venir meno del sole, è venuta meno anche la componente energetica immessa in atmosfera da parte dell’irraggiamento solare di cui si servono i temporali per formarsi e/o rigenerarsi. Pertanto residui acquazzoni e temporali è attualmente possibile ritrovarli unicamente sulla Puglia centrale, nel reggino e sulle aree più nordorientali italiane. In tutti questi settori è comunque previsto un ulteriore miglioramento nelle prossime ore, che in alcuni casi risulterà temporaneo come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani maltempo sulle regioni nordorientali e in Puglia

Nelle prime ore della giornata di domani giovedì 16 luglio le correnti in arrivo dai quadranti settentrionali causeranno l’arrivo ancora di qualche acquazzone sul versante tirrenico siciliano, mentre dal pomeriggio le condizioni meteo tenderanno a peggiorare nelle zone interne delle regioni centro-meridionali con la formazione di isolati temporali e sui settori nordorientali, con acquazzoni e temporali che occasionalmente potrebbero assumere carattere di nubifragio. Rimane stabile e piuttosto soleggiato (malgrado in alcune zone e soprattutto al nord non mancheranno disturbi nuvolosi irregolari) sul resto del Paese, con temperature che ancora una volta si aggireranno attorno alla media del periodo.