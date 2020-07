METEO – TEMPORALI, anche FORTI, attesi su queste regioni; tutti i dettagli

Caldo intenso verso l’Italia, anticiclone africano in rinforzo nei prossimi giorni

Buon pomeriggio a tutti i cari ed affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Come vai abbiamo anticipato nei precedenti editoriali, nel corso dei prossimi giorni l’Italia vivrà la sua prima vera ondata di caldo della stagione estiva. L’anticiclone nord africano verrà a farci visita nel corso dei prossimi giorni, quando masse d’aria molto calde in risalita dall’entroterra sahariano andranno ad alimentare il campo altopressorio in affermazione in queste ore sul Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature saliranno su tutte le regioni fino a +35°C, raggiungendo localmente i +40°C in particolare sui settori più interni. Il bel tempo ed il caldo, tuttavia, potrebbero allentare momentaneamente la presa al nord tra mercoledì e giovedì, vediamo nel prossimo paragrafo i dettagli.

Temporali e lieve calo termico mercoledì 29 luglio al nord

Meteo – Nonostante il campo barico sia in deciso aumento ed il caldo diverrà via via sempre più intenso, ci sarà ancora occasione per l’ultimo fronte temporalesco del mese di luglio. Il campo anticiclonico si manterrà ben saldo alle basse latitudini, mentre sull’Europa centrale proseguirà a transitare un flusso umido oceanico, lambendo nella giornata di mercoledì anche parte del nord Italia. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, un fronte instabile riuscirà a lambire le regioni settentrionali nella seconda parte della giornata di mercoledì, riportando temporali e grandinate in particolare sui settori a nord del Po.

Fenomeni localmente intensi, possibili grandinate

Il rapido fronte instabile previsto per mercoledì, ma che necessiterà ancora di ulteriori conferme, potrebbe causare lo sviluppo di fenomeni ancora una volta particolarmente intensi. Le temperature elevate dei giorni precedenti, infatti, potrebbero esaltare i moti convettivi, determinando lo sviluppo di celle temporalesche responsabili di fenomeni di forte intensità ed associati a intensi colpi di vento e grandinate( come avvenuto nella giornata di ieri in Puglia). Il peggioramento sarà decisamente rapido, già da giovedì tornerà a splendere il sole, con il caldo pronto a tornare il principale protagonista, salvo residui fenomeni relegati perlopiù ai settori alpini e prealpini orientali.