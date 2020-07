METEO – TEMPORALI e GRANDINATE colpiscono anche il Piemonte: diversi DANNI e ALLAGAMENTI, diversi alberi caduti, i dettagli

Da oggi fase di intenso maltempo nella nostra Penisola

Come annunciato già nei giorni precedenti in questa sede, un’ondata di forte maltempo avrebbe interessato la nostra Penisola a partire da oggi venerdì 3 luglio, grazie ad un affondo perturbato di matrice atlantica che, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale, porterà i suoi effetti sull’Italia per tutto il prossimo fine settimana, ovviamente in settori diversi dello stivale. La situazione di potenziale criticità della giornata odierna era già evidente dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, tanto da aver indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta meteo tutt’ora in vigore.

Il maltempo avrebbe provocato danni già in Lombardia ed Emilia-Romagna

Le condizioni meteo sono risultate molto perturbate a partire fin dalle primissime ore della nottata trascorsa sulla Lombardia, a causa di un violento sistema temporalesco che si era precedentemente formato in Piemonte e che ha traslato successivamente verso oriente interessando buona parte della Pianura Padana colpendo principalmente Lombardia ed Emilia-Romagna, oltre che parzialmente anche il Veneto. A seguito di un’ondata di maltempo così intensa, non potevano purtroppo mancare anche diversi danni e disagi che hanno interessato non solo il reggiano e il ferrarese, ma anche diverse province della regione lombarda.

En-plein dei temporali, colpito anche il Piemonte

Dopo dunque aver provocato danno in Lombardia ed Emilia-Romagna, come scritto nel corso del precedente paragrafo, forti temporali si sono scatenati tra il tardo pomeriggio e la prima parte di serata odierna anche in Piemonte. Le aree più colpite risultano però quelle meridionali della predetta regione e in particolare il cuneese. Stando infatti a ciò che riporta il sito “ansa.it” la spiccata instabilità avrebbe causato non solo degli allagamenti, ma anche la caduta di diversi alberi a causa delle raffiche intense di vento che accompagnavano i fenomeni altrettanto violenti.