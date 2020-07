METEO – TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo, sgambetto all’ANTICICLONE: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città colpite

Italia arroventata dal caldo africano

A partire dall’inizio di questa settimana e soprattutto da un paio di giorni a questa parte, l’Italia risulta arroventata dall’arrivo di una massa d’aria molto calda proveniente direttamente dal Nordafrica, che non solo ha portato temperature decisamente elevate anche per il periodo più caldo dell’anno nel quale siamo immersi (notevoli i +42°C nel catanzarese), ma ha anche portato generale bel tempo con qualche eccezione sulla quale approfondiremo nel prossimo paragrafo. La situazione ha aggravato ulteriormente la situazione relativa alla siccità, già preoccupante in alcune zone del Paese.

Eccezioni di maltempo in alcune zone d’Italia, ecco quali

Negli ultimi giorni l’Anticiclone africano che abbraccia quasi interamente la nostra Penisola non si è dimostrato però imperforabile in alcune zone del Paese, dove l’affluenza di correnti più fresche ed umide di matrice atlantica e provenienti dunque da latitudini più settentrionali, hanno favorito lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano termoconvettivo, che nella fattispecie di oggi si è sviluppato sull’Appennino Tosco-Emiliano ed è successivamente sconfinato sulle vicine pianure emiliane, dove tra l’altro vigeva per questo pomeriggio un’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile nella giornata di ieri.

Altro sgambetto all’estate, caldo ancora intenso in Italia, ma con temporali e grandinate

La figura dell’Alta pressione di matrice africana sarà ancora prevalente sulla nostra Penisola per la giornata di domani sabato 1° agosto, tanto che le temperature soprattutto al centro-sud saranno molto simili a quelle odierne. Tuttavia fluirà ad alta quota aria più fresca ed umida proveniente dai quadranti nordorientali, che saranno responsabili della formazione di temporali termoconvettivi a partire dal pomeriggio sulla dorsale appenninica e sull’arco alpino. I fenomeni appariranno generalmente localizzati, accompagnati spesso da attività temporalesca e occasionalmente anche da grandinate. Poche possibilità di sconfinamento sulle zone adiacenti. Attenuazione dei fenomeni in serata, quando saranno possibili residui e locali acquazzoni sulle regioni nordorientali.