METEO – TEMPORALI e GRANDINATE nelle prossime ore, ATTENZIONE a queste regioni

Circolazione fresca sull’Italia, meteo instabile nelle prossime ore

Meteo – La stagione estiva meteorologica, al via con l’inizio del mese di giugno, non ne vuol proprio sapere dell’Italia; questa prima parte di giugno, infatti, risulta decisamente anomala ed in questo editoriale sono spiegate alcune cause della sua falsa partenza. Sulla nostra Penisola, infatti, permane una vasta circolazione ciclonica alimentata a più riprese da nuclei d’aria più fresca atlantica, responsabile di condizioni meteo a tratti perturbate. La goccia fredda giunta ieri dalla Francia, stazionerà nella giornata odierna sul nord Italia; piogge e temporali tenderanno ad interessare diverse regioni del centro-nord, con rischio di nuove grandinate e colpi di vento durante i fenomeni più intensi. Vediamo nel prossimo paragrafo le aree maggiormente coinvolte dai temporali nelle prossime ore.

Meteo temporalesco nel pomeriggio-sera al centro-nord

Meteo – La presenza del vortice di bassa pressione giunto nella giornata di ieri sul nord Italia, accentuerà nelle prossime ore l’instabilità su molte regioni; nel corso del mattino piogge e temporali stanno già interessando le zone comprese tra la media-alta Toscana, il perugino, le Marche e localmente tra Trentino ed alto Veneto. L’aria fredda presente in quota, con isoterme di -17/-18°C a 500 hPa ed il maggior soleggiamento, favoriranno lo sviluppo di nubi convettive lungo l’Appennino centro-settentrionale ed al Nordest; su tali settori saranno possibili temporali ed acquazzoni tra il pomeriggio e la sera, con fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità ed a carattere grandinigeno sui settori settentrionali di Veneto e Friuli, nonché tra Umbria, Marche e zone interne della Toscana. L’instabilità non risparmierà le zone interne tra Lazio ed Abruzzo, seppur con fenomeni meno intensi, mentre il bel tempo prevarrà al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Torna un po di caldo all’estremo sud, punte di +30°C

Meteo – Non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche da quello termico l’Italia risulterà divisa in due. La presenza della goccia fredda e dell’instabilità al Nordest e sulle regioni centrali, limiterà nelle prossime ore l’aumento termico, con le massime che risulteranno mediamente gradevoli e non oltre i +24/+26°C del Lazio fino a faticare a superare i +20/+22°C tra Umbria e Toscana. Al Sud la giornata trascorrerà con un sapore più estivo, grazie al bel tempo ed a temperature decisamente più elevate. Tra Puglia, Metaponto e settori centro-meridionali della Sicilia, infatti, si potranno raggiungere i +30°C, specialmente sui settori sottovento al flusso nordoccidentale.