METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE stanno per colpire tutte regioni. Lista città

Fenomeni intensi in Europa

Situazione che si mantiene tutto sommato stabile in Italia ma con temporali pomeridiani lungo le Alpi e l’appennino nel corso delle prossime ore. Situazione che nel corso dei prossimi giorni resterà immutata, caldo anche intenso guadagnerà molte regioni. Si tratterà di una prima vera prova dell’estate 2020. Anche nella giornata odierna la situazione rimarrà improntata ad una certa instabilità riguarderà l’appennino centrale e l’arco alpino con rovesci e veloci temporali in esaurimento serale. Nel corso delle ultime ore non sono mancate grandinate e forti piogge in alcune zone dell’alta Lombardia e del Friuli ed anche tra pomeriggio e sera odierni nubifragi e grandinate, seppur localizzate, colpiranno alcune regioni italiane, vediamo nel dettaglio tutte le zone a rischio.

Temporali pronti a colpire molte città

Ancora una volta sarà l’estremo nord, soprattutto Alpi e Prealpi a ricevere una discreta dose di temporali, alcuni anche intensi e associati a grandinate. Qualche fenomeno temporalesco sarà possibile anche nell’appennino centrale, in particolare in quello abruzzese e quello umbro-marchigiano, in attenuazione entro la serata. Di seguito tutte le città a rischio rovescio o temporale tra pomeriggio e sera: Aosta, Torino, Biella, Como, Lecco, Sondrio, Trento, Bolzano, Treviso, Pordenone, Udine, L’Aquila, Campobasso. Rovesci e temporali saranno possibili a macchia di leopardo anche sul restante appennino centrale ma si tratterà di episodi di breve durata e in attenuazione serale. Spostiamoci ora in Turchia dove il maltempo ha picchiato duro nel corso degli ultimi giorni e si è registrato anche un tornado nella zona di Istanbul, il quale a provocato diversi danni.

Tornado colpisce Istanbul, Turchia

Come riportato da hurriyetdailynews.com, particolarmente colpita è stata la zona di Istanbul , dove non sono mancati disagi alla circolazione e numerosi allagamenti in città. Lo abbiamo riportato oggi in apposito editoriale, molti i disagi, dovuti principalmente ad allagamenti, provocati dal passaggio del tornado associato alle forti piogge. Inoltre, si è verificato un tornado nel distretto di Çatalca durante le piogge torrenziali ma non ci sono state notizie di feriti o vittime. Numerosi i danni, qualche albero crollato e strade invase da fiumi di acqua e fango che hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Soltanto pochi giorni fa un altro tornado era stato segnalato in Crimea ma senza alcun danno.