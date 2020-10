METEO – TEMPORALI e GRANDINATE pronte a colpire tutte queste città nelle prossime ore. Lista completa

Maltempo colpisce il centro-nord dell’Italia

Ne parlavamo da giorni del violento peggioramento che si sarebbe apprestato a colpire l’Italia e puntualmente è arrivato nelle scorse ore. L’Italia sarà alle prese con una possente perturbazione anche nel corso del primo weekend del mese di Ottobre, situazione che resterà probabilmente instabile fin verso il 6-7 del mese prima di una possibile pausa. Nelle prossime ore sarà il nord ad essere interessato da piogge intense e in questo fine settimana le piogge transiteranno anche sulle regioni centrali tra la giornata di Sabato 03 Ottobre e Domenica 04. L’aria decisamente più fresca di matrice atlantica entrerà in contrasto con le correnti umide dai quadranti meridionali, dando vita a intensi fenomeni temporaleschi sul Medio Tirreno proprio nella giornata di domani. Migliore la situazione lungo le coste adriatiche con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e temperature in temporaneo rialzo.

Situazione critica tra Piemonte e Liguria

Situazione critica tra Piemonte e Liguria dove in circa 24 ore (anche meno) sono caduti oltre 300 mm di pioggia con punte fino a 500. Sono già tante le situazioni di criticità su queste due regioni. Come detto, i millimetri caduti sono stati impressionanti, fino a 500, un quantitativo paragonabile a quello che cade in 6-7 mesi in queste zone. Purtroppo le conseguenze non si sono fatte attendere, si contano 11 dispersi tra Cuneese e Vercellese, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, è morto per il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Parziale tregua in queste ore in zona ma un nuovo peggioramento arriverà nella giornata di domani. Di seguito poniamo attenzione sull’evoluzione del tempo per le prossime ore e sulle zone a rischio temporale.

Maltempo: temporali e grandinate nelle prossime ore, ecco dove

Tempo ancora instabile in queste ore, soprattutto al nord-est e al centro Italia. Qualche pioggia sparsa ma in un contesto molto caldo si ha anche al meridione. Temporali o locali grandinate colpiranno tra pomeriggio e sera diverse regioni, molte le città interessate. Trieste, Udine, Bolzano, Treno, Venezia, Treviso, Forlì, Rimini, Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Pesaro, Ancona, L'Aquila, Viterbo, Sassari, Alghero. Non escluse grandinate o forti raffiche di vento associate ai temporali, in particolare sul Veneto orientale, Toscana orientale, Umbria e Marche. Situazione variabile sulla restante parte del centro e del meridione con tendenza ad attenuazione dell'onda calda e una diminuzione delle temperature dalla giornata di domani.