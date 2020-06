METEO – Temporali e grandinate stanno per colpire tutte queste zone italiane: i dettagli

Maltempo in atto sull’Italia

L’Italia resta nel mirino dell’instabilità e ancora per questa settimana saranno da mettere in conto numerosi rovesci e temporali. Condizioni meteo votate all’instabilità sull’Italia con ancora diverse occasioni per piogge e temporali. Il tempo torna instabile in Italia a causa di altre perturbazioni nord-atlantiche che in serie colpiranno la nostra penisola. Il meteo sull’Italia potrebbe restare dinamico sin oltre il 20 giugno proponendo più volte occasioni per piogge e temporali. Nel corso delle ultime ore sono stati moltissimi i temporali che hanno interessato l’Italia, veri e propri nubifragi che hanno risparmiato davvero poche regioni e ancora adesso sta piovendo su moltissime regioni. Si segnalano temporali anche piuttosto intensi in alcune zone, vediamo quindi nel dettaglio tutte le aree maggiormente colpite nel corso delle prossime ore.

Temporali e grandinate a breve: città colpite

In questo momento piogge e temporali stanno interessando gran parte del nord ad eccezione del Piemonte meridionale e della Liguria ma anche le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo, Molise e la Puglia settentrionale. In particolare una linea temporalesca piuttosto intensa si sta muovendo dal veronese verso ovest e nel corso delle prossime ore andrà ad interessare bassa Lombardia e parte dell’Emilia con piogge e temporali anche forti con locali grandinate. Un’altra linea temporalesca attiva è in atto in Campania e muove verso sud. Vediamo le città italiane dove sono attese grandinate o piogge piuttosto intense a breve: Vicenza, Verona, Mantova, Cremona, Parma, Modena, Vercelli, Torino, Caserta, Avellino, Benevento, Potenza. Il maltempo, come detto, potrebbe essere accompagnato da piogge e temporali localmente intensi con possibilità di grandinate elevata.

Nubifragio nel trevigiano

Piogge e temporali colpiranno anche le altre regioni sopra citate ma qui non dovremmo avere particolari criticità ne tanto meno grandinate. Lo abbiamo riportato in apposito editoriale, sono stati moltissimi i temporali e i nubifragi avvenuti nel corso delle ultime 24 ore e tra questi c’è da segnalare quello che ha colpito il trevigiano. Come riportato da corrieredelveneto.corriere.it, un violento nubifragio si è verificato in provincia di Treviso, provocando alcuni danni dovuti, soprattutto, ad allagamenti e a voragini in alcune strade locali. Alcune strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e delle zone sono andate parzialmente sommerse. Immediati i soccorsi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in modo particolare nei comuni di Valdobbiadene, Pederobba e Montebelluna. La situazione è ora tornata alla normalità anche se sulla zona sta continuando a piovere e anche per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse e nuovi temporali.