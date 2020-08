METEO – TEMPORALI e GRANDINATE verso l’ITALIA, duro colpo ad AGOSTO con rischio NUBIFRAGI

Meteo Italia: perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali

Meteo – Buona domenica pomeriggio a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Sull’Italia le condizioni meteorologiche in questa prima parte di giornata sono state caratterizzate dal bel tempo e caldo estivo su gran parte delle regioni; nonostante il campo anticiclonico sia in deciso indebolimento, permangono ancora condizioni meteo ideali per trascorrere una bella giornata al mare o all’aria aperta. Gli abitanti ed i turisti del nord Italia, tuttavia, non dovranno farsi ingannare dai cieli sereni o poco nuvolosi di queste prime ore del pomeriggio, salvo qualche acquazzone in Romagna; un impulso instabile oceanico è in transito sul centro Europa e determinerà lo sviluppo di piogge e temporali entro la fine del giorno su gran parte delle regioni settentrionali italiane.

Maltempo verso il nord Italia, previsti forti temporali entro la fine del giorno

I forti temporali che hanno interessato tra la serata di ieri e la scorsa notte la Pianura Padana, sono stati solo un antipasto dell’ondata di maltempo che interesserà le regioni settentrionali nelle prossime 36-48 ore. Nel corso del pomeriggio odierno nuovi temporali prenderanno forma lungo l’Arco Alpino e le Prealpi, mentre in pianura il tempo si manterrà inizialmente più asciutto e soleggiato; tra il tardo pomeriggio e la prima serata i fenomeni tenderanno ad estendersi alle pianure piemontesi, alla Lombardia e localmente all’Emilia. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, i temporali potranno risultare di forte intensità e localmente non è esclusa l’evoluzione in supercelle. Nottetempo il fronte temporalesco traslerà verso Levante, coinvolgendo il Triveneto fino ai settori costieri.

Vortice instabile in ingresso domani sull’Italia, nuova sfuriata temporalesca

I temporali che prenderanno forma nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, saranno principalmente innescati dal concomitante calo del campo barico e dalle conseguenti infiltrazioni umide in quota, rendendo instabile la colonna d’aria. Piogge e temporali che tenderanno a rinnovarsi con la giornata di domani sul nord Italia, questa volta innescati da un vortice di bassa pressione collegato ad un’ansa depressionaria in arrivo dall’Atlantico. I temporali interesseranno fin dal mattino anche la Liguria, risultando anche di forte intensità, mentre il rischio nubifragi e grandinate aumenterà progressivamente dal tardo pomeriggio, quando aria più fredda in arrivo in quota accentuerà i contrasti termici.