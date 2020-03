METEO – TEMPORALI e GRANDINE in arrivo nelle prossime ore, ATTENZIONE a queste zone

Oggi instabile su parte dell’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo risulteranno instabili specie al Centro-Sud ed Isole, per una fase di maltempo; un’area di bassa pressione centrata sui bacini meridionali italiani, ed alimentata da masse d’aria fredde in quota ( -28/-30°C a 500 hPa al Centro-Nord), rinnoverà condizioni meteo a tratti piovose nelle prossime ore. Particolarmente interessate dai fenomeni risulteranno le Regioni centro-meridionali, dove la neve cadrà lungo l’Appennino a partire dai 1000-1200 metri, fino ai 1400 metri di quello meridione; fiocchi a quote inferiori sul medio Adriatico dalla sera.

Temporali e grandinate nelle prossime ore!

Durante le ore pomeridiane e la prima parte di quelle serali, i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco ed accompagnati da locali grandinate; l’aria molto fredda presente alle quote più alte, fino a -28/-29°C a 500 hPa, accentuerà i moti convettivi dovuti al maggior riscaldamento dei bassi strati, dato dall’aumento della radiazione solare in questa fase della stagione. Nubi cumuliformi, quindi, tenderanno a svilupparsi nelle prossime ore su Lazio, Umbria, Toscana centro-meridionale e zone interne di Marche ed Abruzzo, a cui seguiranno temporali e locali grandinate; a rischio anche l’alta Campania, zone interne del Molise e Puglia Garganica. Possibili temporali e rovesci in città come Roma, Napoli e Perugia. Temporali marittimi, quindi di natura diversa, raggiungeranno le coste tirreniche di Sicilia e Calabria, nonché localmente il Salento.

Bel tempo al Nord, con temperature in aumento

Al Nord le condizioni meteo risulteranno decisamente più stabili; cieli mediamente soleggiati al Nordovest, Emilia e Triveneto; residui fenomeni insisteranno sulla Romagna, nevosi attorno ai 1000 metri. Temperature attese in deciso aumento nei valori massimi, fino a toccare i +15/+16°C; temperature, quindi, superiori le medie mensili di 2-4°C.