METEO – TEMPORALI e GRANDINE in sviluppo e pronti a colpire queste zone

Meteo instabile sull’Italia, rapido peggioramento in atto

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo entrando nella seconda parte di questa giornata di sabato 18 luglio 2020 e sull’Italia le condizioni meteo risultano in deciso peggioramento; come vi abbiamo anticipato nell’editoriale del mattino, permane una vasta goccia fredda tra i Balcani e l’Italia in grado di recare condizioni meteo spiccatamente instabili. Dopo una mattinata mediamente asciutta, salvo locali acquazzoni, le condizioni meteo stanno volgendo verso un rapido peggioramento in particolare sul sud Italia e parte del Centro. Vediamo nel dettaglio le aree colpite dai fenomeni nelle prossime ore.

Temporali e grandine al centro-sud, fenomeni localmente intensi

Meteo – Osservando l’immagine satellitare, ma ancor più indicativo lo scatto radar, le prime celle temporalesche sono in atto sui settori montuosi del basso Lazio, del Cilento, della Calabria e della Sicilia orientale. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi rapidamente già dai prossimi minuti su tali regioni, estendendosi ai settori costieri ionici di Calabria e Sicilia; sull’Isola non sono escluse grandinate e locali nubifragi. Temporali più localizzati sono in atto anche sul Molise, zone interne della Sardegna e nel genovese. Nel corso del pomeriggio anche la Campania, la Basilicata e le Prealpi orientali verranno interessate da temporali ed acquazzoni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi ed a carattere di nubifragio, riversando al suolo ingenti quantitativi di acqua in un lasso temporale relativamente ristretto, causando inevitabili disagi.

Meteo Italia dinamico, nuovo break temporalesco da venerdì

Il mese di luglio sembrerebbe voler terminare decisamente dinamico sull’Italia. Se nella prima parte della prossima settimana le condizioni meteo dovrebbero volgere verso una maggiore stabilità, con temperature in deciso aumento, un nuovo peggioramento è atteso a partire da venerdì 24 luglio su gran parte dell’Italia. Seppur il tempo tenderà a stabilizzarsi nei prossimi giorni, attualmente non si intravede una figura altopressoria ben salda in grado di proteggere l’Italia dai continui attacchi atlantici; una nuova ondulazione ciclonica del flusso riuscirà a raggiungere il Mediterraneo centrale proprio a ridosso del prossimo weekend, riportando piogge, temporali ed un nuovo calo delle temperature.