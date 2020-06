METEO: TEMPORALI e GRANDINE sull’ITALIA sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni, ecco le regioni più a rischio

Meteo: Italia spaccata in due

Condizioni meteo ben differenti tra il nord-est e il nord-ovest e tra il versante adriatico e quello tirrenico. Nonostante qualche timido tentativo di rimonta da parte dell’Anticiclone sul Mediterraneo, anche nella terza settimana di Giugno mancherà una figura anticiclonica in grado di garantire condizioni meteo stabili da nord a sud, e allora via libera a piogge, temporali e grandine. In queste ore il maltempo interessa il Triveneto, l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia con veri rapidi temporali e locali nubifragi. Sul resto dell’Italia invece variabilità asciutta.

Temporali e Grandine nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Risparmiate dal maltempo solo le regioni nord-occidentali e quelle tirreniche per la giornata odierna, da domani neppure loro. Procede senza tregua la lunga fase di tempo instabile o perturbato con piogge, temporali o nubifragi. Manca un vero anticiclone sul Vecchio Continente mentre una enorme circolazione di bassa pressione sull’Europa con diversi minimi depressionari tra i 1010 e i 1015 hPa si estende dal Regno Unito, Francia e Spagna fino al mar Nero e paesi baltici attraverso l’Italia dove troviamo condizioni meteo perturbate e clima freddo.

Meteo, anno senza Estate in Italia? Ancora presto per poterlo dire

La lunga fase perturbata in Europa e in Italia proseguirà durante la terza settimana di Giugno quando le piogge e i temporali a macchia di leopardo li troveremo un pò tutti i giorni in gran parte dell’Italia. Stando alle ultime uscite dei principali modello meteo supponiamo che per vedere il tanto atteso arrivo dell’Estate 2020 ci sarà ancora da aspettare gli ultimi giorni del mese di Giugno quando gli anticiclone si espanderanno sul Mediterraneo come consuetudine per diversi giorni consecutivi. Il mese di Luglio potrebbe iniziare con temperature in progressivo aumento ma senza particolari eccessi.