METEO – TEMPORALI e MALTEMPO per inizio ESTATE? Ecco la tendenza per i primi di GIUGNO, i dettagli

Schiarite al centro-nord quest’oggi

Nella giornata di oggi giovedì 21 maggio si osserva un netto e nitido miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali, grazie ad ampie schiarite che stanno assicurando e garantendo in queste ore cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Si esauriscono dunque gli effetti portati sull’Italia dalla goccia fredda in transito sul Mediterraneo centrale e che nelle ultime ore è venuta riassorbita sulla Penisola balcanica da una saccatura di aria più fredda proveniente dai Paesi europei settentrionali. Ciò ha favorito un ritorno dell’Alta pressione piuttosto evidente al centro-nord e che questa volta presenta una matrice azzorriana.

Residuo maltempo in Calabria questo pomeriggio

Dopo una mattinata in cui comunque le piogge occasionalmente accompagnate da attività elettrica si sono riversate in alcune zone del meridione, soprattutto interne, le condizioni meteo tendono a un generale miglioramento anche al sud Italia, dove tuttavia permangono nel corso di questo pomeriggio dei flussi perturbati in arrivo dai quadranti orientali nonché dalla saccatura che sta momentaneamente avvolgendo la Penisola balcanica. Ciò ha portato qualche pioggia sulla Calabria, con fenomeni che però si sono mostrati di debole o al più moderata intensità con accumuli altrettanto scarsi.

Goccia fredda sul finire di maggio

Nei prossimi giorni si affermerà sull’Italia un vasto campo anticiclonico di matrice azzorriana che tra alti e bassi avvolgerà la nostra Penisola fino ad almeno il finire di maggio. Successivamente, stando ai principali centri di calcolo, le condizioni meteo dello stivale potrebbero tendere ad un forte peggioramento grazie ad una goccia fredda che si posizionerebbe sul Mediterraneo centro-orientale, con la dinamica che favorirebbe un maggior interessamento dal maltempo da parte del versante adriatico. Non mancherebbero però eventualmente piogge e temporali che dalle zone interne si estendono fin verso le aree costiere anche sul settore tirrenico, con un calo generale delle temperature.