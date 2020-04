METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo nelle prossime ore, ecco dove colpiranno

Terminata la fase di prolungata stabilità durata quasi 20 giorni

E’ terminata già da qualche giorno la fase di prolungata stabilità che aveva interessato l’Italia fin qui per buona parte del mese di aprile. Non fosse stato per un lieve peggioramento avuto a ridosso della festività di Pasquetta infatti, la nostra Penisola non sarebbe stata coinvolta praticamente mai dal maltempo in questo mese, neanche nei primissimi giorni quando le temperature erano piuttosto fredde e degne del periodo invernale o tardo invernale. Questo a causa di un netta predominanza dell’Alta pressione all’interno del bacino del Mediterraneo, con una configurazione spesso delineatasi ad “omega” e per questo chiamata omega blocking.

Maltempo in Italia già da qualche giorno

Era già chiaro dai principali centri di calcolo già da una settimana o anche più che l’Italia sarebbe stata investita da correnti atlantiche all’inizio della terza decade di aprile. Tale tendenza volta a mostrare un’ondata di maltempo ha avuto poi successive conferme dai modelli nell’arco dei giorni fino a riscontrarla concretamente a partire già dall’altro ieri. Le piogge fin qui non sono risultate poi così intense, se non localmente e solo occasionalmente sono state accompagnate da attività elettrica. Ma la perturbazione di origine afro-mediterranea, come vedremo nel prossimo paragrafo, continuerà a portare i suoi effetti sull’Italia nei prossimi giorni e nelle prossime ore.

Maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali

Come specificato anche all’interno di un altro editoriale, le regioni maggiormente coinvolte da quest’ondata di maltempo sembrano essere decisamente quelle centro-meridionali, grazie alla ciclogenesi che si è innescata sul medio-basso settore tirrenico appunto. Anche nella giornata odierna i fenomeni si presentano sparsi lungo tutto il centro-sud della Penisola e Isole Maggiori, ma non presentano al momento eccessi di intensità. Queste condizioni di maltempo però potrebbero intensificarsi nel corso delle prossime ore con l’arrivo di qualche nubifragio e temporale, come approfondiremo meglio nel prossimo paragrafo.