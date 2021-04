METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Stop al bel tempo quest’oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono rivelate fin qui in peggioramento rispetto a quanto osservato nei passati giorni. L’arretramento dell’Alta pressione già più volte annunciato in questa settimana, favorisce l’ingresso nel Mediterraneo di correnti instabili che hanno già portato dei rovesci sul medio-alto versante tirrenico e una crescente nuvolosità altrove. Nelle prossime ore il tempo è destinato ad un ulteriore peggioramento.

Torna il maltempo sulla nostra Penisola

Con l’arretramento dell’Alta pressione, costretto a ritirarsi presso il suo luogo di origine, il maltempo ha dunque nuovamente la strada spianata per colpire la nostra Penisola. Dopo che la primavera sembrava aver ingranato ormai la marcia giusta, nella giornata odierna sta arrivando un brusco stop che ha già riportato le temperature su valori più consoni e più in linea con il periodo, spazzando via il caldo anomalo che aveva interessato soprattutto la Pianura Padana, dove giovedì localmente si sono raggiunti e superati i +28°C.

Prossime ore ulteriore peggioramento con rischio temporali e nubifragi

Tuttavia il fronte freddo della perturbazione deve ancora acuire le condizioni di maltempo in Italia: nelle prossime ore infatti, stando ai principali centri di calcolo, è atteso un ulteriore peggioramento con forti piogge e temporali che si infrangeranno soprattutto sul medio versante adriatico tra Abruzzo e Molise, dove i fenomeni intensi a tratti e localmente potrebbero assumere carattere di nubifragio. Rovesci che interesseranno anche la Puglia e non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo.