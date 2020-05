METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ITALIA nel mirino del MALTEMPO, ecco i dettagli

Lo stop dal maltempo sarà breve

E’ terminata da ormai un paio di giorni l’ondata di maltempo che aveva interessato l’Italia nella prima parte di questa settimana, grazie al transito di una goccia fredda di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. Tale goccia fredda ha portato piogge anche intense e spesso accompagnate da attività temporalesca e anche da qualche grandinata, che hanno interessato in special modo l’Umbria prima e le Marche (maceratese) dopo, apportando danni ingenti alle coltivazioni. La goccia fredda traslando verso est è stata riassorbita da una saccatura di aria più fredda che insiste sulla Penisola balcanica proveniente dal nord Europa.

Al suo posto l’Anticiclone delle Azzorre

La traslazione della goccia fredda verso i quadranti orientali ha lasciato campo libero all’Anticiclone delle Azzorre di potersi estendere su latitudini più settentrionali, portando condizioni di generale bel tempo in tutta Italia già da un paio di giorni a questa parte, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi in tutto lo stivale. Quest’oggi in particolare si osserva un aumento piuttosto evidente della copertura nuvolosa sulle aree più settentrionali, soprattutto al nordovest in questo momento dove qualche pioggia sta facendo il suo ingresso: è il preludio di un rapido, ma intenso peggioramento in arrivo.

Forte peggioramento in arrivo nelle prossime ore

Tuttavia, le condizioni di bel tempo che hanno fin ora interessato la nostra Penisola non sono state altro che un bluff, in particolar modo per quanto riguarda le regioni settentrionali. Infatti, un blando cavo atlantico nel corso delle prossime ore affetterà come un burro l’Alta pressione di origine azzorriana, riuscendo a lambire il nord Italia e portando un’ondata rapida, ma di intenso maltempo. Nel corso di questa seconda parte di pomeriggio le piogge hanno colpito e stanno colpendo Valle d’Aosta e Piemonte, ma con l’avanzare della serata, stando ai principali centri di calcolo, l’instabilità si sposterà verso oriente, interessando buona parte delle restanti regioni settentrionali, vediamo con precisione quali.