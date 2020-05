METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI in imminente arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Tempo ancora in prevalenza stabile sulla nostra Penisola

Le condizioni meteo nella giornata odierna appaiono ancora in prevalenza stabili sulla nostra Penisola, grazie all’azione di un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana che riesce ancora ad opporsi all’avanzamento di una saccatura di maltempo che in queste ore sta insistendo sulla Penisola balcanica e spingendosi verso ovest. La progressione di tale saccatura inizierà ad apportare le prime note di maltempo sullo stivale a partire già da questa sera, come vedremo all’interno del prossimo paragrafo. Le temperature risultano generalmente allineate al periodo se non addirittura lievemente al di sotto in alcuni casi.

Locali eccezioni di maltempo in Italia quest’oggi

Come accennato in precedenza, sono poche ma ci sono le eccezioni di maltempo in Italia quest’oggi. In particolare, esso si è manifestato in maniera estremamente localizzata sulla nostra Penisola e ha colpito principalmente le Alpi e le Prealpi marittime, non risparmiando qualche località sita sull’Appennino settentrionale. Nel corso della serata corrente le piogge occasionalmente accompagnate anche da attività elettrica inizieranno a coinvolgere le regioni del Triveneto, con fenomeni comunque di moderata intensità prevalente. Sul dettaglio previsionale relativo a questa sera abbiamo tuttavia approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani giornata di maltempo sulla nostra Penisola

Stando ai principali centri di calcolo, per la giornata di domani venerdì 29 maggio la saccatura presente sulla Penisola balcanica investirà il nostro Paese portando ad un’ondata di maltempo anche intenso su alcuni settori. In particolare le piogge coinvolgeranno tra notte e mattina molte zone delle regioni settentrionali e successivamente l’instabilità si sposterà al centro, dove i fenomeni si riveleranno anche piuttosto intensi e a carattere temporalesco. Possibile qualche nubifragio in special modo sulla Capitale, dove alcuni LAM intravedono una netta convergenza dei venti. L’instabilità interesserà ad intermittenza le regioni centrali (in special modo Lazio e Abruzzo) almeno fino alla serata. Possibili fenomeni temporaleschi talvolta anche intensi sulla dorsale appenninica meridionale, con un calo generale e piuttosto evidente delle temperature massime.