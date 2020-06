METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI sferzano in ITALIA, forte MALTEMPO nelle PROSSIME ORE, ecco dove

L’Estate non ingrana

La stagione estiva sembra non volerne proprio sapere di ingranare la marcia e continua a risultare, almeno nei suoi inizi, piuttosto perturbata. L’Italia, ma anche il resto del bacino del Mediterraneo, sono risultati spesso bersagliati da affondi perturbati di matrice nordatlantica e provenienti dai quadranti settentrionali. Ciò è il principale motivo per cui il maltempo in queste due settimane ha sempre interessato maggiormente le regioni del centro-nord, garantendo un maggior riparo dalle correnti instabili e più fresche a meridione, dove comunque non sono mancati fenomeni da isolati a sparsi e localmente anche intensi nei passati giorni.

Il bel tempo di ieri solo un’illusione

Le condizioni meteo di generale bel tempo che avvolgevano quasi interamente la nostra Penisola ieri, sono state un’illusione: il recupero posto in atto dall’Alta pressione di matrice africana, che ha tra l’altro causato un aumento delle temperature, è stato infatti solamente temporaneo, tanto che già a partire da oggi, come vedremo nei paragrafi successivi e come era evidente anche dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, un nuovo impulso di maltempo di origine nordatlantica sta nuovamente interessando lo stivale attraverso temporali anche intensi e che non hanno mancato di portare qualche criticità in Liguria.

Forte maltempo sul versante occidentale d’Italia

Le condizioni di forte maltempo tornano dunque a sferzare e ad interessare la nostra Penisola attraverso fenomeni anche piuttosto intensi lungo buona parte del versante occidentale italiano, colpendo più in particolare la Sardegna, il Piemonte e la Liguria fino alle prime ore del pomeriggio odierno. E’ proprio in quest’ultima regione che si registra la situazione più critica con l’esondazione di diversi torrenti, come accennato in precedenza, e dove i fenomeni intensi risultano anche piuttosto persistenti. Nelle prossime ore, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, sono però destinate ulteriormente a peggiorare, come vedremo nel prossimo paragrafo.