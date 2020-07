METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI sull’ITALIA, poi possibile ONDATA di CALDO la prossima settimana

L’estate non decolla su gran parte d’Europa

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione estiva continua ad essere decisamente dinamica sul comparto europeo, grazie ad un flusso Atlantico piuttosto vivace ed alla concomitante latitanza di anticicloni stabili ed estesi. Nella giornata odierna la situazione sinottica a scala europea vede ancora protagonista il flusso umido oceanico transitare tra Gran Bretagna e Scandinavia, pilotato da una ciclogenesi di 993 hPa a ridosso dell’Islanda. Una goccia fredda, immersa in un vasto campo altopressorio, va isolandosi tra il comparto balcanico e l’Italia rinnovando condizioni meteo instabili nelle prossime ore su parte dell’Italia.

Meteo instabile sull’Italia, goccia fredda rinnova temporali e nubifragi

Meteo – Come descritto in precedenza, una vasta goccia fredda si è insediata tra il comparto balcanico e l’Italia, pilotando correnti più fresche ed instabili su gran parte delle regioni. Attualmente nubi alternate a schiarite si osservano su gran parte dell’Italia, con acquazzoni e piogge in atto tra Liguria di Ponente, basso Piemonte, litorale centrale tirrenico della Calabria e tra Marche ed Abruzzo. Nella seconda parte di giornata i fenomeni tenderanno ad assumere carattere temporalesco e localmente di forte intensità, in particolare sul Lazio centro-meridionale e zone interne delle regioni meridionali. I temporali risulteranno più intensi sulle zone interne delle due Isole Maggiori, Cilento, Calabria e basso Lazio; su tali regioni non si escludono nubifragi e grandinate in estensione anche ai settori costieri ionici di Calabria e Sicilia. Locali fenomeni nel corso del pomeriggio sono attesi anche sulle Alpi e Prealpi, con possibile nuovo coinvolgimento della Liguria di Ponente.

Meteo Domenica 19 Luglio: ancora rischio temporali al sud ed Isole Maggiori

Meteo – La goccia fredda, seppur in parziale riassorbimento, rimarrà ben salda tra Balcani ed Italia anche nella giornata di domani, mantenendo un’atmosfera ancora favorevole per lo sviluppo di acquazzoni e temporali a ciclo diurno. Se nel corso del mattino il tempo risulterà mediamente asciutto su gran parte dell’Italia, salvo nubi in transito sul Friuli ed all’estremo sud, nel corso del pomeriggio prenderà nuovamente forma una discreta attività convettiva. In particolare i temporali potranno ancora una volta interessare le due Isole Maggiori, la Calabria, il Cilento e localmente le zone interne del basso Lazio; non mancheranno locali acquazzoni anche sulle Alpi e Prealpi orientale, cosi come sul resto dell’Appennino centro-meridionale. Possibile ondata di caldo a seguire, vediamo i dettagli nella prossima pagina.