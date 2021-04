METEO – TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI in arrivo, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata maltempo si estende su parte dei settori tirrenici centro-meridionali

Dopo un pomeriggio di maltempo a carattere sparso o diffuso in Sardegna e rovesci più localizzati sulle regioni settentrionali, il tempo è destinato ulteriormente a peggiorare sulla nostra Penisola per effetti di un nuovo impulso di maltempo di stampo nordatlantico. In particolare le piogge andranno ad estendersi entro fine serata su alcuni settori tirrenici centro-meridionali, con temperature sempre piuttosto fresche specie se relazionate al periodo.

Domani maltempo su buona parte del centro-sud, possibili temporali e locali nubifragi sul medio-basso versante tirrenico

Nella giornata di domani giovedì 22 aprile l’impulso di maltempo si manifesterà in maniera più evidente sulla nostra Penisola con l’instabilità che investirà buona parte delle regioni centro-meridionali, con la possibile formazione di temporali specialmente sul medio-basso versante tirrenico. Sempre in questi settori, non si escludono fenomeni localmente intensi e anche a carattere di nubifragio. Più asciutto sulle regioni settentrionali, dove persistono temperature non propriamente primaverili. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna nord-orientale, Lazio centro-meridionale, Campania settentrionale e tirrenica, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Sud, resto di Lazio e Sardegna, Molise, Abruzzo, Umbria, Appennino marchigiano, Friuli Venezia Giulia e settori montuosi del Veneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento sul Nord-Ovest. Venti: forti sud-orientali sulla Sicilia, con locali raffiche di burrasca; localmente forti dai quadranti meridionali su Calabria, Puglia, settori ionici e tirrenici meridionali; localmente forti dai quadranti orientali sulla Sardegna settentrionale. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio meridionale, fino a localmente agitato lo Stretto di Sicilia; tendenti a molto mossi lo Ionio settentrionale, l’Adriatico meridionale ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE