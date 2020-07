METEO – Temporali e violente grandinate stanno per abbattersi su tutte queste città: zone colpite a breve

Intenso maltempo al nord Italia

Il tempo risulta ancora stabile e soleggiato al centro-sud della nostra penisola a parte locali rovesci pomeridiani sull’appennino centrale, più instabile invece al nord con maltempo anche intenso e possibili grandinate. Situazione instabile al settentrione dove tra la serata di ieri e la nottata odierna violentissimi temporali hanno colpito Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli. In particolare, una linea attiva di violentissimi temporali e grandinate ha colpito la bassa Lombardia e l’Emilia Romagna. In queste ore, il maltempo sta viaggiando anche verso il centro Italia, soprattutto versante Adriatico dove sono in atto forti temporali tra Marche e Abruzzo. QUI PER L’EVOLUZIONE DEI PROSSIMI GIORNI

Violente grandinate in arrivo

Una linea di temporali si sta muovendo al settentrione e colpirà nei prossimi minuti diverse città, purtroppo anche quelle zone già duramente colpite nelle ore passate e soprattutto nella serata di ieri. In particolare un nucleo temporalesco molto intenso è presente in Emilia, nel basso parmense e questo si muoverà verso est. Altri rovesci e temporali stanno interessando diversi settori del nord e del versante Adriatico dove il tempo è atteso in netto peggioramento nella serata con fenomeni anche violenti. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le città colpite a breve da rovesci intensi o locali grandinate. Purtroppo non sono esclusi fenomeni molto violenti e possibili criticità. La situazione resterà decisamente instabile al centro-nord fino alla mattinata di domani poi interverrà un miglioramento mentre il grosso del maltempo si sposterà al meridione.

Città colpite

Le temperature subiranno un sensibile calo e il caldo entro la giornata di domani resterà un ricordo anche se un nuovo lieve rialzo è atteso nella giornata domenicale. Di seguito tutte le città che verranno interessate dai rovesci più intensi: per quanto riguarda il nord piogge e temporali colpiranno Aosta, Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bolzano, Trento, Udine, Trieste, Parma, Modena, Bologna. Al centro Italia piogge e temporali colpiranno Perugia, Pesaro, Ancona, Rieti, Pescara, Campobasso. Anche il sud nel corso delle prossime ore verrà interessato da piogge e temporali, sopratutto città come Foggia, Bari, Potenza, Matera. Occasionali rovesci di pioggia saranno possibili anche sulle restanti zone del centro e del meridione, soprattutto quelle prossime all’appennino.