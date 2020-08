METEO – TEMPORALI, GRANDINATE e CALO delle TEMPERATURE nei prossimi giorni; ecco le aree colpite

Caldo agli sgoccioli, presto torneranno i temporali

Meteo – L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia da alcuni giorni è ormai agli sgoccioli; dopo il picco atteso nella giornata odierna, con valori massimi che potranno localmente toccare i +40°C sulle regioni meridionali, l’inizio della prossima settimana è atteso un deciso ridimensionamento termico, con i valori massimi che tenderanno momentaneamente a riportasi vicino alle medie stagionali. L’oscillazione del getto alle medie latitudini, infatti, favorirà la formazione di un’ansa depressionaria che tra domani e lunedì porterà temporali anche di forte intensità su parte del centro-nord Italia.

Temporali e grandinate in arrivo sull’Italia, ecco le aree coinvolte

Meteo – Come anticipato, un cavo d’onda in transito tra domani e lunedì sull’Italia, riporterà temporali e grandinate su molte regioni centro-settentrionali. In particolare i primi acquazzoni e temporali interesseranno le Alpi e Prealpi fin dal pomeriggio di oggi, estendendosi parzialmente al Veneto e Friuli nel corso della serata, sintomo di un graduale invecchiamento del campo anticiclonico sul suo bordo settentrionale. L’ulteriore erosione dell’alta pressione nella giornata di domani, favorirà la formazione di celle temporalesche anche sulla Pianura Padana, dove tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi fenomeni anche di forte intensità e localmente a carattere grandinigeno. Il transito dell’ansa ciclonica ad inizio settimana sull’Italia, porterà piogge e temporali anche sulle regioni centrali, in particolare tra Umbria, Marche e zone interne di Toscana ed Abruzzo. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, accompagnati da grandinate e colpi di vento. Il sud rimarrà un po ai margini del peggioramento, anche se qualche acquazzone non è escluso nella giornata di martedì sui settori adriatici.

Temperature in calo, localmente anche di 10 gradi

Meteo – L’ansa ciclonica in transito sul centro-nord Italia nei prossimi giorni, oltre a favorire il ritorno dei temporali, determinerà anche un diffuso calo delle temperature. L’impulso instabile, infatti, sarà seguito da masse d’aria più fresche di origine atlantica, riportando le temperature massime su valori decisamente più consoni per la stagione. Date le temperature iniziali decisamente elevate, tra oggi e domani si potranno sfiorare i +40°C su parte del sud, il calo termico risulterà decisamente marcato con valori diurni ad inizio settimana inferiori anche di 10°C rispetto a quelli attuali. Il refrigerio servirà in particolare a riportare le temperature su valori più consoni con le medie del periodo, seppur tra giovedì e venerdì il caldo potrebbe tornare a bussare alla porte delle regioni centro-meridionali.