METEO – TEMPORALI in arrivo in ITALIA, vediamo dove il MALTEMPO sarà più violento nei prossimi giorni

Meteo: condizioni ancora in buona parte stabili sull’Italia

La giornata odierna trascorrerà ancora con il bel tempo in Italia e con il clima primaverile salvo che per qualche settore alpino, appenninico e meridionale dove si potranno verificare dei temporali convettivi durante le ore pomeridiane. L’Anticiclone non risulta sufficientemente stabile e dominante in Italia, la pressione al suolo si aggira intorno ai 1015 hPa, e le correnti occidentali di matrice atlantica si avvicinano sempre di più al paese. Pertanto il Maltempo arriverà da domani sull’Italia con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi e con essi piogge diffuse senza escludere la possibilità di locali temporali soprattutto al nord Italia.

Previsioni meteo Italia

Maltempo in arrivo in Italia con piogge diffuse da nord a sud. A partire da domani i fenomeni si estenderanno inizialmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, a seguire su tutto il Paese. Con il passare delle ore caleranno anche le temperature con i venti che ruoteranno gradualmente dai quadranti nord-occidentali specie tra la giornata di Mercoledì e Giovedì. Questa volta potrebbero essere le regioni nord-orientali e la Liguria quelle maggiormente investite dal maltempo in arrivo con fenomeni a tratti anche di forte intensità, accompagnati anche da forti raffiche di vento.

Meteo 1 Maggio 2020: temporali in agguato in Italia

Nubi in arrivo in queste ore e man mano sempre più compatte sulle regioni settentrionali e piogge da stanotte sul Piemonte e Liguria. Maltempo da domani come ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, quale previsione meteo il primo Maggio, Festa dei Lavoratori? L’ingresso delle correnti atlantiche nel bacino del Mediterraneo innescherà temporali e forti raffiche di vento sulle regioni settentrionali durante la giornata di Venerdì, 1 Maggio 2020, Festa del Lavoro. Al centro e al sud Italia invece la prima giornata di Maggio potrebbe trascorrere con condizioni meteo più tranquille e clima tipicamente primaverile.