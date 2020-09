METEO – TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore su queste regioni italiane, al via la fase di MALTEMPO

Temporali in formazione su parte dell’Italia

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati in questa seconda parte della giornata di domenica a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo una mattinata trascorsa mediamente stabile, salvo locali piogge tra Liguria e coste della Toscana, le condizioni meteorologiche tendono verso un deciso peggioramento. In particolare in questo momento un sistema temporalesco autorigenerante ha preso forma sul mar Ligure ed ha fatto il suo ingresso sulle coste liguri. Temporali in formazione anche sull’alto Tirreno e pronti a raggiungere nuovamente la Toscana, mentre i primi temporali di calore prendono forma sull’Emilia.

Pomeriggio temporalesco su diverse regioni del centro-nord

Meteo – Come anticipato le condizioni meteo tendono a peggiorare su parte dell’Italia. Nelle prossime ore forti temporali marittimi faranno il loro ingresso tra Liguria e Toscana, mentre l’ingresso di masse d’aria instabili favorirà l’innesco temporalesco anche sui settori interni toscani. I temporali tenderanno tra il pomeriggio e la sera a raggiungere anche l’Umbria. Rovesci e temporali che dall’Appennino Emiliano tenderanno ad interessare anche i settori di pianura ed occasionalmente la Romagna nel corso della serata. Instabilità che non risparmierà nemmeno le Alpi e le Prealpi, coinvolgendo entro la fine del giorno gran parte del Piemonte e della Lombardia; fenomeni attesi anche sulla Sardegna nordorientale fin le coste.

Temperature ancora estive al centro-sud e Sicilia

Mentre sulle regioni settentrionali e parte del centro nelle prossime ore sono attese piogge e temporali, sul resto dell’Italia le condizioni meteorologiche risultano ancora piuttosto estive; salvo il transito di innocui addensamenti, infatti, le temperature risultano ancora decisamente estive per il periodo. Attualmente si registrano +30°C su Roma, gran parte dell’Umbria fino alle quote basso collinari, grossetano e zone interne della Puglia. Nel cosentino e zone interne delle due Isole Maggiori si stanno toccando i +32/+33°C, ovvero valori normali per la stagione estiva. Nei prossimi giorni aria più fresca nord atlantica decreterà la fine del caldo su tutta l’Italia.