METEO – TEMPORALI in sviluppo sull’ITALIA, pronti a colpire queste zone ed alcune spiagge nelle prossime ore

Temporali ed acquazzoni in sviluppo sull’Italia

Meteo – L’ansa depressionaria che nella giornata di ieri ha determinato condizioni meteo a tratti perturbate si è rapidamente allontanata verso i Balcani, favorendo un miglioramento su gran parte dell’Italia. Tuttavia nella giornata odierna si potranno osservare ancora residui disturbi a ciclo diurno, con acquazzoni e temporali non solo sui settori montuosi. Come anticipato nell’editoriale del mattino, nubi convettive stanno prendendo forma in questa prima parte del pomeriggio su parte del centro-sud; osservando l’immagine satellitare ed ancor più lo scatto radar, i primi temporali sono già in atto sul Subappennino dauno, casertano e zone montuose tra il basso Lazio, il Molise e l’Abruzzo. Attualmente si tratta di fenomeni locali, ma destinati ad estendersi nelle prossime ore anche ad altri settori; vediamo nel prossimo paragrafo quali.

Fenomeni in estensione nelle prossime ore localmente fino le coste del sud Italia

Meteo – L’instabilità in questa seconda parte di giornata sta tornando protagonista su alcuni settori del centro-sud Italia; come anticipato nel precedente paragrafo, i primi temporali stanno già interessando localmente alcuni settori interni, ma nelle prossime ore saranno destinati ad accentuarsi ulteriormente. Secondo le ultime proiezioni modellistiche, i temporali tenderanno ad intensificarsi in particolare sull’Appennino campano, molisano, lucano e localmente tra il basso Lazio e l’Abruzzo. I fenomeni si accentueranno anche sui settori pedemontani della Campania, raggiungendo anche le pianure interne; acquazzoni e temporali anche sul tra le Murge ed il Subappennino dauno. Date le correnti in quota da nord-nordovest, i fenomeni potranno sconfinare fino i settori costieri ionici della Basilicata e del tarantino.

Temperature in momentaneo calo, prima della fiammata africana

L’impulso instabile che è transitato nella ultime ore al nord e parte del centro, è seguito da masse d’aria relativamente più fresche rispetto a quelle preesistenti. Nonostante il sole prevale su molte regioni nella giornata odierna, le temperature hanno subito una lieve flessione, specie nei valori massimi. Attualmente sulle regioni settentrionali si fatica a raggiungere i +30°C, con temperature non oltre i +28°C, mentre al centro si oscilla dai +25°C di Pescara ai +30°C di Roma e Firenze; caldo che resiste solo all’estremo sud, con i +34°C di Catania e Cagliari. Nei prossimi giorni, tuttavia, è in arrivo un’intensa ondata di caldo sull’Italia, che porterà le temperature fino a sfiorare localmente i +40°C. Ma quanto durerà l’ondata di caldo in arrivo? vediamolo nella prossima pagina.