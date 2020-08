METEO – TEMPORALI in temporanea attenuazione in serata, poi nuovo violento MALTEMPO e CROLLO TERMICO, i dettagli

Violento maltempo al nordest Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono piuttosto perturbate e soprattutto nella prima metà della giornata di oggi. Violenti temporali avrebbero infatti colpito diverse zone delle regioni settentrionali, tra cui troviamo sicuramente il nordest, dove si è riversato il clou del maltempo. Qui infatti e più specificamente nel Friuli Venezia Giulia sono stati diversi i disagi e i danni arrecati dagli allagamenti e dalle esondazioni registrate sul territorio. Attualmente, il tempo in questi settori appare in miglioramento, in un contesto di cieli che rimangono comunque prevalentemente nuvolosi. Nubifragi e forti raffiche di vento colpiscono l’alta Toscana: 2 bambine morte a Marina di Massa Ma il maltempo quest’oggi si è riversato anche sulle regioni centrali che nei passati giorni sono state spesso in ombra pluviometrica. E ha colpito duramente anche questi settori. Nel corso della mattinata infatti, un violento nubifragio con spiccata attività temporalesca e accompagnato da violente raffiche di vento di downburst ha colpito Marina di Massa, causando la caduta di un albero in un camping. Ciò ha costituito un tragico epilogo per 2 bambine di 3 e 14 anni che sono morte sul colpo, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Maltempo colpisce duro anche in Lazio e negli ultimi minuti la Capitale Una linea di convergenza successivamente si è formata al largo delle coste del Lazio settentrionale, innescando la formazione di un violento sistema temporalesco che è successivamente traslato verso Umbria e Marche, dove intensi sono stati i fenomeni spesso accompagnati da attività elettrica. Tale cella temporalesca era però accompagnata da forti raffiche di vento che hanno scoperchiato un capannone sulla Cassia Nord e abbattuto diversi alberi in campagna, alcuni dei quali sono caduti sulle abitazioni danneggiandole. Negli ultimi minuti inoltre un forte temporale sta interessando la Capitale.

Temporanea attenuazione dei fenomeni in serata, in un contesto di maltempo Nelle prossime ore e in particolare nel corso della serata, le condizioni meteo tenderanno ad un graduale e progressivo miglioramento su tutta la Penisola con i fenomeni che andranno ad attenuarsi, ma non a cessare del tutto. Il miglioramento infatti si inserirà comunque all’interno di un contesto atmosferico instabile, con acquazzoni e occasionali temporali residui al centro-nord e più probabili nelle zone interne del Lazio, in Piemonte e in Lombardia.