METEO – TEMPORALI intensi sull’ITALIA e venti oltre i 50 Km/h, ecco le zone colpite

Meteo Italia: la situazione sinottica

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come vi abbiamo anticipato nel corso dell’editoriale del mattino, le condizioni meteorologiche risultano decisamente improntate al maltempo sull’Italia in questo fine settimana del mese di agosto. La saccatura atlantica, infatti, sta entrando con decisione sul Mediterraneo centrale, accentuando il richiamo di masse d’aria umide dai quadranti meridionali, foriere di precipitazioni. L’arrivo di correnti più fresche in quota sul nordovest Italia, favoriranno la formazione di un blando minimo sottovento all’Arco Alpino occidentale, dando vita nelle prossime ore ad un esteso fronte nuvoloso in risalita nella giornata di domani verso le regioni centrali.

Meteo Live Italia: tra temporali e forti venti

La saccatura atlantica, come anticipato, sta facendo il suo ingresso con decisione sul Mediterraneo centrale richiamando tese correnti sciroccali con caldo intenso al sud, ma anche forte maltempo su parte del centro-nord. In particolare una linea temporalesca staziona tra l’alto Lazio e l’Umbria, favorita dalla convergenza al suolo tra i venti di Scirocco e quelli di Libeccio in ingresso sulla Toscana. Accumuli pluviometrici che sull’alto viterbese hanno localmente superato i 60 mm giornalieri, cosi come nel perugino. Dopo l’ondata di maltempo che ha coinvolto la Toscana nel corso della notte, provocando purtroppo anche due vittime, attualmente si osserva una momentanea pausa asciutta su tutta la regione. Piogge in atto anche sul Friuli e l’alta Lombardia, mentre insistono forti venti meridionali su tutta l’Italia, con raffiche localmente anche di 70-80 Km/h.

Caldo al sud ed Abruzzo, toccati i +40°C

Meteo – Non solo forti piogge e temporali, ma anche caldo intenso sull’Italia. In particolare le tese correnti meridionali hanno richiamato anche masse d’aria molto calde di stampo prefrontale, dal nord Africa fin verso l’Italia centro-meridionale. L’aumento delle temperature sta riguardando in particolare le regioni meridionali e l’Abruzzo, dove gli effetti orografici locali stanno favorendo valori termici degni di un’intensa ondata di calore. In particolare, i venti in discesa dai monti determinano un riscaldamento ulteriore della massa d’aria, per compressione adiabatica, favorendo in questo momento valori di quasi +40°C nel pescarese, foggiano, cosentino e parte della Sicilia settentrionale.