METEO: TEMPORALI primaverili e GRANDINE in agguato sull’ITALIA, ecco dove il MALTEMPO sarà più intenso e quanto durerà

Meteo: piogge o temporali nelle prossime ore

Segnali di un intenso peggioramento meteo atteso in Italia in queste ore con nubi minacciose su diverse regioni centro-settentrionali. Piogge e temporali previsti non più soltanto sulle regioni più settentrionali del paese ma anche su quelle centrali prima e meridionali poi. Una circolazione di bassa pressione di natura atlantica è in progressivo avvicinamento all’Italia, ora si trova nei pressi della Sardegna. Nella giornata odierna si attendono piogge e temporali diffusi, le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da improvvise raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Meteo Italia: temporali e grandine

Un ulteriore approfondimento della circolazione di bassa pressione attualmente sulla Sardegna darà luogo a forte maltempo in diverse regioni dell’Italia con piogge, temporali e grandinate. I fenomeni in formazione sui settori interni del Paese nelle prossime ore pomeridiane e nel pomeriggio di domani si estenderanno anche alle ore serali sui settori costieri, le precipitazioni attese saranno generalmente molto intense e talvolta accompagnate da attività elettrica nonché da improvvisi colpi di vento. Attenzione alla grandine con l’ingresso delle correnti più fredde in quota.

Maltempo in Italia fino a quando?

Per la giornata di oggi il tempo sarà fortemente instabile con piogge e temporali su molte regioni centro-settentrionali e Sardegna. Il minimo di bassa pressione tenderà nella giornata di domani a spostarsi verso Est lasciando spazio ad un miglioramento meteo sulle regioni nord-occidentali. Situazione diversa sulle zone centro-meridionali ove sono attese ancora piogge anche di forte intensità, specie su Marche, Abruzzo, Campania, basso Lazio, Puglia, Basilicata e Sardegna. Temporali e grandine probabile con l’ingresso delle correnti più fredde in quota. Un deciso miglioramento meteo atteso da Giovedì con l’Anticiclone delle Azzorre in espansione sul Mediterraneo occidentale.