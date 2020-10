METEO – Temporali pronti a colpire l’Italia: la Protezione Civile emette la nuova allerta. Le zone interessate

Tempo ancora instabile sull’Italia

Dopo le 24-36 ore di maltempo estremo al nord-ovest la situazione è parzialmente migliorata anche se il meteo si mantiene parzialmente instabile con piovaschi alternati a pause soleggiate. L’aria decisamente più fresca di matrice atlantica è entrata in contrasto con le correnti umide dai quadranti meridionali, dando vita a intensi fenomeni temporaleschi sul Medio Tirreno e al nord Italia. Migliore si è mantenuta la situazione lungo le coste adriatiche con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma piogge scarse. Nel corso delle prossime ore sull’Italia avremo diffusa variabilità con alcune piogge probabili soprattutto lungo il Tirreno, zone interne e nel settore ionico. La situazione migliorerà ulteriormente tra giovedì e la prima parte di sabato, seguirà poi un nuovo possibile violento peggioramento con piogge e temporali.

Maltempo: si contano i danni al nord Italia

Come detto, il maltempo ha picchiato duro soprattutto tra Piemonte e Liguria con crolli, allagamenti e purtroppo anche vittime e dispersi. I millimetri di pioggia caduti sono stati impressionanti, fino a 500, un quantitativo paragonabile a quello che cade in 6-7 mesi in queste zone. Purtroppo le conseguenze non si sono fatte attendere e ancora adesso si continua a spalare fango non solo a Limone Piemonte ma anche in altre zone del cuneese, nel verbano e in alcune zone di Ventimiglia. Parziale tregua in queste ore seppur il tempo si manterrà spesso incerto in zona ma un nuovo peggioramento arriverà nel fine settimana su queste regioni. Torniamo adesso alla situazione a breve termine e vediamo la previsione per la giornata di domani. Di seguito le previsioni della Protezione Civile e la successiva allerta meteo, valida per alcune regioni italiane.

La previsione della Protezione Civile per domani, martedì 6 ottobre 2020

Precipitazioni: – da sparse a diffuse nella seconda parte della giornata su Liguria di Levante e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini, con locali sconfinamenti nelle ore serali su Lombardia sud-occidentale e basso Veneto, e su Puglia meridionale, settori ionici e meridionali della Calabria e settori orientali e tirrenici centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Valle d’Aosta e Piemonte nord-occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessuna variazione significativa. Venti: forti sud-occidentali con raffiche di burrasca su Golfo Ligure, Sardegna settentrionale e crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con raffiche di caduta sul versante emiliano-romagnolo e marchigiano; localmente forti sud-occidentali sui settori costieri del Lazio; localmente forti nord-occidentali sulla Sicilia occidentale. Mari: agitato il Mar Ligure, localmente molto mossi il Tirreno centrale, il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio e lo Stretto di Sicilia. TORNA LA NEVE SULLE ALPI, A QUOTE ANCHE MEDIO-BASSE