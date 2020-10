METEO – Temporaneo miglioramento in ITALIA, ma i NUBIFRAGI tornano A BREVE, ecco i dettagli

Tempo in miglioramento dopo il passaggio perturbato tra ieri e venerdì

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono in nitido miglioramento oggi, seppur in un contesto di cieli comunque prevalentemente nuvolosi su gran parte dello stivale: si sono infatti esauriti gli effetti del transito di un cavo atlantico perturbato, che ad inizio settimana aveva portato maltempo estremo sulla Penisola iberica con danni e disagi in Portogallo e che fino alla serata di ieri aveva comunque portato piovaschi residui localmente al centro-sud. Nonostante sull’Italia non abbia presentato un carattere così intenso, ha comunque portato qualche disagio soprattutto in Toscana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi e allagamenti sulla Toscana ieri

Il fronte di maltempo portato dal suddetto cavo atlantico si è presentato sull’Italia fin dalla giornata di venerdì 23 ottobre iniziando a portare i suoi primi effetti sulle regioni settentrionali con la generale assenza di attività elettrica. Nel corso della notte tra venerdì e sabato si è successivamente esteso progressivamente verso meridione, allargando dunque il suo raggio d’azione non solo sulle regioni centrali, ma anche su parte di quelle meridionali e in ogni caso su territorio peninsulare. I fenomeni localmente intensi nel corso della notte hanno portato qualche disagio relativo ad allagamenti soprattutto in Toscana e in particolare ad Arezzo, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Miglioramento oggi sull’Italia dovuto alla risalita altrettanto temporanea dell’Anticiclone

Il miglioramento che dunque oggi si osserva sulla nostra Penisola, dove vige la completa assenza di fenomeni quantomeno rilevanti, è determinata dalla risalita rapida e temporanea di una campana anticiclonica che nonostante ciò non riesce a portare cieli prevalente sereni o poco disturbati in Italia. Infatti, da nord, si prepara un nuovo affondo perturbato di natura nordatlantica le cui correnti umide già si infiltrano nel Mediterraneo centrale recando irregolari disturbi nuvolosi soprattutto sul versante italiano occidentale: stando ai principali centri di calcolo peraltro, non sono escluse le prime piogge in ingresso in serata sulla Liguria.