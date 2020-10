METEO – Temporaneo recupero dell’ALTA PRESSIONE, ma il MALTEMPO è pronto a tornare subito in ITALIA, i dettagli

Cavo atlantico in transito, maltempo sull’Italia

A partire dalla giornata di ieri abbiamo assistito ad un graduale peggioramento che ha coinvolto dapprima le regioni settentrionali e, quest’oggi, anche quelle centrali e parte di quelle meridionali. Una rapida fase perturbata scaturita dal transito di un cavo atlantico altrettanto veloce che durante la settimana che sta ormai avviandosi verso la conclusione, ha portato un’ondata di intenso maltempo sulla Penisola iberica, con danni e disagi soprattutto in Portogallo. L’instabilità che tutt’ora sta interessando il nostro Paese tuttavia, nulla ha a che vedere con quanto accaduto in quelle zone.

Prossime ore il maltempo si estende verso sud con fenomeni in attenuazione

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo continueranno ad essere tendenzialmente perturbate soprattutto lungo le regioni centro-meridionali della nostra Penisola. Mentre infatti al nord si verifica in un miglioramento dopo gli acquazzoni di ieri, sia pur in un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi, sul resto dei settori peninsulari continueranno a susseguirsi rovesci e acquazzoni localmente anche intensi. Il maltempo interesserà in particolare i settori centrali della Puglia, quelli tirrenici della Calabria e localmente la Campania e la Basilicata con fenomeni comunque in attenuazione.

Temporaneo recupero dell’Alta pressione per domani, tendenzialmente stabile ovunque o quasi

L’attenuazione dei fenomeni che si riscontrerà nel corso della seconda parte della serata odierna sarà solo il preludio di un miglioramento generale delle condizioni meteo che rimarrà comunque temporaneo, a causa di una momentanea risalita da parte dell’Anticiclone che comunque, a seguito di qualche nota di residua instabilità nella prossima notte, per la maggior parte di domani domenica 25 ottobre porterà tempo asciutto praticamente ovunque, nonostante qualche disturbo nuvoloso soprattutto sulle regioni settentrionali. Disturbi nuvolosi che, stando ai principali centri di calcolo, porterà comunque qualche pioggia in serata, ecco dove e perché.