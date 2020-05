METEO – TENDENZA fine MAGGIO, ITALIA tra l’ANTICICLONE ed il possibile ritorno del FREDDO? le ultime dai modelli

Breve tregua dal maltempo, ma da domani tornano i temporali

Meteo – In questa giornata di domenica le condizioni meteorologiche sono virate verso una maggior stabilità su molte regioni italiane; splende il sole su gran parte del Nord, fatta eccezione per il basso Piemonte, la Sardegna, la Toscana, l’Umbria, le Marche ed i settori ionici, mentre i cieli risultano velati sul resto del centro-sud per il transito di innocue velature in risalita lungo il ramo ascendente della vasta area ciclonica presente sul Mediterraneo occidentale. La tregua dal maltempo, tuttavia, sarà momentanea; da domani, infatti, torneranno piogge e temporali ad iniziare dai settori più occidentali, estendendosi durante la prima parte della settimana a gran parte delle regioni. Per maggiori dettagli consulta il nostro focus sul maltempo dei prossimi giorni.

Rimonta anticiclonica dal 21 Maggio, torna il bel tempo ed il clima estivo

Meteo – Dopo giorni turbolenti, sull’Italia torneranno condizioni meteo decisamente più stabili; il nuovo momentaneo rinforzo del flusso zonale alle medie latitudini, favorirà l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia. Il tempo volgerà verso un generale miglioramento già a partire dalla giornata di giovedì 21 maggio, salvo una residua instabilità diurna all’estremo Sud, con temperature in diffuso aumento. La fase stabile e con un temperature sopra le medie del periodo quanto durerà? al momento ci sono notevoli divergenze da parte dei modelli matematici, tra una lunga parentesi estiva ed il ritorno del maltempo. Vediamo insieme i possibili scenari.

Modello europeo ECMWF: aria “fredda” da Est e nuova fase di maltempo

Meteo – secondo le proiezioni odierne del modello europeo, ECMWF, la rimonta anticiclonica risulterà piuttosto fugace; dal 25 maggio, infatti, l’azzorriano si porterà su latitudini più settentrionali, raggiungendo dapprima la Gran Bretagna e successivamente la Scandinavia. Masse d’aria decisamente fredde per il periodo, fino a 8°C al di sotto delle medie, scivolerebbero dapprima sull’Europa centrale per poi “tuffarsi” sul bacino del Mediterraneo. Una vasta ciclogenesi prenderebbe forma a ridosso dell’Italia, determinando una nuova fase di maltempo con un brusco calo delle temperature ed il ritorno della neve lungo l’Arco Alpino.