METEO PASQUA – Nuovo PEGGIORAMENTO con l’inizio di APRILE, con piogge e TEMPERATURE in diminuzione. Possibile stabilità all’estremo sud

Configurazione sinottica europea, fronte perturbato nel weekend

Buon pomeriggio e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica europea è dominata da un vasto promontorio di alta pressione che si estende dall’Africa nord-occidentale verso l’Europa, arrivando sino alla pianura russa. Sull’Atlantico settentrionale è invece presente una vasta area depressionaria, all’interno della quale si susseguono diverse perturbazioni provenienti da ovest e che parzialmente interessano l’Europa centro-occidentale, andando cosi ad indebolire il lato occidentale dell’anticiclone. Durante il weekend una saccatura atlantica si estenderà verso sud-est e un fronte perturbato andrà ad interessare la penisola italiana . Perturbazione in arrivo da questa sera sulle regioni centro-settentrionali e domani anche su quelle del sud. Perturbazione che porterà piogge al nord con neve sull’arco alpino, mentre sulle regioni centro-meridionali solo nuvolosità con condizioni meteo asciutte.

Rimonta dell’anticiclone negli ultimi giorni di marzo, con sole temperature primaverili

Già a partire dalla giornata di domenica, la saccatura atlantica si allontanerà dalla penisola italiana, procedendo verso nord-est. In contemporanea un promontorio di alta pressione inizia a salire verso il Mediterraneo centro-occidentale per poi espandersi all’inizio della nuova settimana sul continente europeo. I primi giorni della prossima si potranno definire veramente primaverili, con sole ovunque e temperature in generale aumento grazie all’avvezione di aria più calda dall’Africa nord-occidentale, che andrà ad interessare maggiormente le regioni centro settentrionali e la Sardegna. Temperature massime quasi ovunque oltre i 20°C, con valori che possono raggiungere i 25°C in alcune città.

Evoluzione sinottica nei primi giorni di aprile

Con l’inizio del nuovo mese potrebbero cambiare anche le condizioni meteo. Gli ultimi aggiornamenti del modello americano mostrano il promontorio di alta pressione che tenderebbe ad abbassarsi di latitudine, mentre un altro promontorio potrebbe elevarsi verso nord sull’Oceano Atlantico per poi andarsi ad isolare sull’Oceano Atlantico settentrionale tra Islanda e Groenlandia. Flusso zonale quindi nuovamente bloccato e un vasta saccatura potrebbe estendersi verso sud-ovest, con asse che va dalla penisola scandinava alla penisola iberica, interessando cosi anche il territorio italiano. Di seguito la possibili previsioni meteo per le festività di Pasqua sul territorio italiano.