METEO: Termina l’ondata di calore in ITALIA con TEMPORALI e TEMPERATURE in calo, poi grandi novità entro SETTEMBRE

Meteo: cambia il tempo in Italia

Anticiclone africano in ritirata dall‘Italia e correnti instabili di matrice atlantica in arrivo. dopo il forte maltempo nelle ultime ore sulle regioni più settentrionali del Paese con autentici nubifragi e forti grandinate, è atteso un peggioramento meteo anche sulle regioni centrali durante la seconda parte della giornata odierna con piogge e temporali altrettanto di forte intensità, il tutto accompagnato da forti raffiche di vento. Grande escluso il Lazio e soprattutto la città di Roma dove procederà ad oltranza la lunga fase meteo secca e torrida.

Previsioni Meteo Italia

Un’altra ondata di calore tipica dell’Estate sta per terminare sull’Italia, i temporali li troveremo nelle prossime ore non solo al nord ma anche al centro e localmente al sud Italia. Le temperature tenderanno a calare sensibilmente nelle prossime ore con valori in rientro nella media non solo al nord come in queste ore ma anche al centro entro la serata ed entro la giornata di domani anche al sud Italia.Come potrebbe procedere ora l’Estate 2020? Ancora Anticiclone e bel tempo fino alla fine oppure temporali man mano più estesi in Italia?

Tendenza meteo Estate 2020

Stando alle ultime uscite da parte dei modelli meteo avremo un rientro nella media delle temperature entro le prossime ore su tutte le regioni con valori più gradevoli. Nel corso della settimana l’Anticiclone africano tenderà a recuperare in Italia riportando il bel tempo e un nuovo aumento delle temperature, ma attenzione al prossimo fine settimana. Il 31 Agosto termina la stagione estiva secondo il calendario meteorologico ed inizierà l’Autunno, sarà così anche con gli effetti al suolo in Italia fin dai primi giorni di Settembre? Ecco una tendenza per il prossimo mese.