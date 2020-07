METEO – TERRIBILE e IMPROVVISA ALLUVIONE travolge Taif, strade e abitazioni sott’acqua, VIDEO

Saccatura di maltempo si allontana verso est

Nelle ultime ore la saccatura di matrice atlantica in leggero affondo nella giornata di ieri sulla nostra Penisola e responsabile di danni ingenti soprattutto lungo la costa della Versilia, in alta Toscana (dove si è abbattuta un’improvvisa tromba d’aria) sta scivolando verso oriente, sospinta da un nuovo rinforzo dell’Alta pressione di matrice africana in arrivo dai quadranti meridionali. La presenza di correnti più fresche e instabili sulla Penisola balcanica determinano però qualche disturbo residuo sull’Italia nella giornata odierna, con la formazione di temporali localizzati accompagnati occasionalmente anche da grandinate.

Temporali nelle zone interne del sud Italia peninsulare

Attraverso un atto di monitoraggio meteorologico sulla nostra Penisola con satellite e radar alla mano è stata piuttosto evidente nel corso del pomeriggio la formazione di temporali pomeridiani di natura termoconvettiva sulle zone interne del sud Italia peninsulare. In particolare, acquazzoni accompagnati spesso da attività elettrica e un po’ meno frequentemente anche da grandinate, hanno coinvolto le zone interne di Campania, Puglia e Basilicata, con gli accumuli maggiori nel beneventano. Dunque dopo il violento maltempo di ieri le condizioni meteo al centro-nord risultano quest’oggi in visibile miglioramento, in un contesto termico visto comunque innalzarsi.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Dopo che nella giornata di ieri si sono susseguiti diversi fenomeni meteorologici estremi in Italia (oltre la già menzionata tromba d’aria nella Versilia, anche una tromba d’aria nel Cremasco, o ancora, violenti nubifragi a Milano che hanno provocato l’esondazione del fiume Seveso), oggi, in un contesto meteorologico decisamente più tranquillo per il nostro Paese, ci dirigiamo oltre i nostri confini nazionali per approfondire quanto questa volta è accaduto di estremo nel mondo, ovviamente sempre da un punto di vista puramente climatico/atmosferico. Oggi è la volta dell’Arabia Saudita, come vedremo nel prossimo paragrafo.