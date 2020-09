METEO – TIFONE Maysak devasta la COREA, ma è in arrivo HAISHEN con venti a 250 Km/h; il video dell’evento

Meteo estremo nel mondo tra alluvioni e tifoni

Meteo – Mentre sull’Italia le condizioni meteorologiche risultano attualmente tranquille, grazie ad un campo anticiclonico, sul resto del mondo si susseguono eventi meteo estremi. Nella giornata di ieri via abbiamo parlato delle piogge monsoniche che stanno interessando il Nepal, causando purtroppo almeno 14 vittime ed oltre 40 dispersi in seguito all’esondazione del fiume Bhuji; in questo editoriale vi racconteremo di quanto sta avvenendo nella Corea del Sud, colpita nei giorni scorsi dal tifone Maysak e che si prepara ad essere interessata da un nuovo violento tifone con venti attualmente di oltre 250 Km/h. Prima vediamo che tempo ci attende in Italia nelle prossime ore.

Meteo Italia: oggi bel tempo ovunque, da domani torna il maltempo al nord

Meteo – Prima di approfondire l’argomento chiave di questo editoriale, facciamo una breve panoramica sulle condizioni del tempo che interessano ed interesseranno l’Italia nei prossimi giorni. Attualmente il sole prevale su tutte le regioni grazie ad un esteso campo anticiclonico; tuttavia nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo subiranno un peggioramento su parte dell’Italia, a causa dell’arrivo di una goccia fredda dall’Atlantico. I primi temporali interesseranno nella giornata di domani i settori a nord del Po, a partire dal pomeriggio-sera, con possibili fenomeni anche in pianura. Ad inizio della prossima settimana, in particolare nella giornata di lunedì, la goccia fredda raggiungerà raggiungerà la Francia meridionale; temporali e grandinate tenderanno ad accentuarsi su gran parte del nord Italia, dove non si escludono locali nubifragi. Altrove il tempo si manterrà mediamente stabile, ma con nubi in graduale aumento specie su Toscana ed all’estremo sud.

Tifone Maysak devasta la Corea, inondazioni e dispersi

Meteo – Mentre sull’Italia le condizioni meteo attuali risultano decisamente stabili, la Corea sta facendo i conti con il transito di due tifoni. Maysak ha attraversato la Corea durante la giornata di mercoledì con venti attorno ai 150 Km/h; una nave in transito nel Mar Cinese orientale è stata travolta dal mare reso in tempesta dal tifone, ribaltandosi. Attualmente risulta un solo superstite, mentre sono 42 le persone disperse oltre a 6 mila capi di bestiame. Piogge torrenziali hanno colpito la Corea del Sud, dove almeno due mila persone sono state evacuate. I venti ad oltre 150 Km/h hanno divelto numerosi pali della luce, alberi e danneggiato auto ed edifici; attualmente risulta una vittima. Dopo Maysak è l’ora di Haishen, un tifone di categoria 4; vediamo nel prossimo paragrafo i dettagli.