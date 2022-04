METEO TORINO – Accesa VARIABILITA’, ma con tempo relativamente STABILE: ecco le previsioni

Tempo migliore al centro-nord, il maltempo si sposta al sud

Le condizioni meteo risultano decisamente migliori al centro-nord rispetto a quanto osservato ieri dalle immagini satellitari, dove si evidenziano oggi ampie schiarite. Tale miglioramento riguarda anche Torino, come vedremo. Maggiori addensamenti nuvolosi riscontrabili solamente nelle aree interne delle regioni centrali adriatiche. Il maltempo si è infatti spostato al meridione, dove estende il suo raggio d’azione soprattutto su Calabria e Sicilia.

Previsioni meteo Torino oggi

Spiccata variabilità pare interessare la città di Torino con cieli da poco a irregolarmente nuvolosi in questa prima metà di giornata. Nel pomeriggio sono peraltro attese ampie schiarite con cieli che potranno persino tornare sereni, a cui seguirà il transito di qualche innocua nube passeggera in serata, mentre il maltempo colpirà in maniera intensa altri settori dello stivale (scopri quali). Le temperature inoltre appaiono comprese tra i +11°C di minima e i +17°C di massima circa, comunque in netto calo rispetto ai passati giorni.

Schiarite attese per domani

L’allontanamento della perturbazione verso il settore balcanico determinerà un miglioramento evidente delle condizioni meteo su tutta la nostra Penisola nella giornata di domani lunedì 18 aprile, nonché festività di Pasquetta, che riguarderà di conseguenza anche Torino dove sono attese nuove schiarite. Qui sono infatti attesi cieli perlopiù sereni fino a sera, con temperature che peraltro non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve aumento nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.