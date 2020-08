METEO TORINO – Al via una fase di MALTEMPO, rischio forti TEMPORALI e NUBIFRAGI

Nubi sparse su Torino, ma senza fenomeni

Meteo Torino – Dopo una stagione estiva piuttosto dinamica sul nord Italia, con frequenti fasi temporalesche, attualmente sul Piemonte e la città di Torino il tempo si presenta mediamente stabile. Tuttavia il calo del campo barico in quota, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide, con i cieli che attualmente si presentano irregolarmente nuvolosi; basso il rischio di fenomeni nella giornata odierna sul capoluogo piemontese, mentre non si escludono acquazzoni e temporali a ridosso dei settori alpini ed occasionalmente pedemontani. La nuvolosità tenderà ad aumentare ulteriormente nel corso della notte, con occasionali acquazzoni e temporali.

Meteo in peggioramento dalla notte, attesi temporali su Torino

Meteo Torino – Il ritorno dell’instabilità nelle prossime ore a ridosso dei settori alpini è un chiaro sintomo del graduale cambio circolatorio a cui sta andando incontro il Piemonte. L’ingresso di un’ansa ciclonica sul nord Italia nella giornata di domani, determinerà un deciso peggioramento del tempo: le condizioni meteo su Torino risulteranno instabili fin dal mattino, quando saranno possibili acquazzoni e temporali occasionalmente anche intensi. Tempo instabile anche nella seconda parte di giornata, seppur con fenomeni in graduale attenuazione entro la fine del giorno. Temperature in diminuzione. PER ULTERIORI DETTAGLI PREVISIONALI CONSULTA IL METEO TORINO!

Maltempo nelle prossime ore sul resto del nord, domani anche su parte del centro

Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare nelle prossime ore non solo sul Piemonte, ma anche su gran parte del nord Italia. In particolare il calo del campo barico in quota favorirà l’intrusione di masse d’aria relativamente più fresche ed instabili, rendendo l’atmosfera particolarmente favorevole per lo sviluppo di temporali. Le regioni che entro la fine del giorno potranno essere interessate dai fenomeni saranno in particolare l’Emilia, la Lombardia e gran parte dei settori alpini e prealpini con temporali in estensione nel corso della serata anche alle pianure veneto-friulane. L’ansa ciclonica scivolerà nella giornata di domani verso il centro Italia, dove potranno verificarsi temporali e grandinate su gran parte delle regioni, fatta eccezione per i settori costieri e di pianura tirrenici.