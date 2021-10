METEO TORINO – Ampie SCHIARITE in arrivo e fase più STABILE, con SBALZI TERMICI; ecco le previsioni

Giornate pienamente autunnali sull’Italia

Si stanno susseguendo una serie di giornate pienamente autunnali sulla nostra Penisola e in particolare da ieri, a causa dell’affondo di una forte perturbazione di natura atlantica che, proprio ieri, ha causato parecchi disagi e danni soprattutto sulla Liguria. Tuttavia, da 36 ore a questa parte, fenomeni intensi e anche a carattere estremo o di nubifragio si sono segnalati su diverse aree dello stivale, da nord a sud. Il maltempo ha interessato anche Torino, sebbene non rientri tra le località più colpite dalle piogge.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo sul capoluogo piemontese sono risultate ancora una volta perturbate soprattutto nella prima metà di oggi, con rovesci che hanno scaturito un accumulo comunque tutto sommato debole in città, che si attesta intorno ai 5 millimetri. Il tempo appare in queste ore in miglioramento, che verrà confermato a Torino anche nelle prossime ore, con accenno anche a qualche schiarita, mentre su alcune zone del Paese continuerà a presenziare il maltempo. Le temperature inoltre oggi si attestano tra i +15°C di minima (provvisoria con ritoccamento in serata) e i +17°C di massima circa.

Ampie schiarite da domani, minime in calo netto e massime in sensibile aumento

Nella giornata di domani mercoledì 6 ottobre si assisterà a progressive schiarite a Torino, con condizioni meteo dunque in miglioramento e cieli che potranno tornare sereni già dal pomeriggio e così fino a sera. In questo contesto notevoli saranno gli sbalzi termici: se infatti le temperature minime sono attese in netta diminuzione (con la prima possibile minima ad una cifra della stagione), quelle massime sono previste in sensibile aumento, con l’ampliamento quindi anche dell’escursione termica giornaliera. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.