METEO TORINO – Ancora qualche giorno di TEMPORALI dopo la GRANDINE di ieri. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e a Torino, reduci dalle grandinate di ieri

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri siamo stati interessati datemporali e grandinate di forte intensità sul nostro territorio. Nelle prossime ore non si escludono rovesci ancora sull’arco Alpino e sul Biellese, grazie all’influenza della goccia fredda presente in quota che ha innescato l’instabilità di queste giornate. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo Torino oggi

Meteo – Nel corso del pomeriggio i cieli risulteranno poco nuvolosi sulla Pianura Padana; rovesci attesi sui rilievi ma senza particola sconfinamenti in pianura. In serata fenomeni in esaurimento con piogge di scarsa intensità sulle zone centro-settentrionali della regione piemontese. Le temperature risulteranno più basse rispetto alle medie del periodo comprese tra 14°C e 26°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti orientali o nord-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Torino di domani

Meteo Torino – Domani qualche nube in transito sul Piemonte, ma l’instabilità risulterà più contenuta con rovesci che dovrebbero coinvolgere ancora una volta le Alpi e localmente i settori pedemontani. Sul resto della regione i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in prevalenza asciutto, con assenza di precipitazioni anche su Torino. Maggiore nuvolosità attesa nella notte. Temperature comprese tra 15°C e 27°C. Ventilazione debole da nord/nord-est. Vediamo a seguire di tracciare una tendenza per i prossimi giorni!