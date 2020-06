METEO TORINO – BEL TEMPO con sole prevalente, ma in settimana torna la PIOGGIA

Meteo Torino con sole prevalente e temperature gradevoli

Le condizioni meteo su Torino hanno fatto registrare un deciso miglioramento; dopo le piogge ed i temporali che hanno interessato il capoluogo piemontese nella seconda parte della giornata di sabato 13 giugno, oggi il sole è il protagonista indisturbato. La goccia fredda giunta ieri, infatti, si è portata sul nordest Italia, favorendo un momentaneo aumento del campo barico da ovest. Dopo una mattinata trascorsa soleggiata, anche la seconda parte di domenica 14 giugno vedrà i cieli prevalentemente sereni su Torino. Le temperature sono destinate ad aumentare nelle prossime ore, passando dagli attuali +23°C ai +26/+27°C del pomeriggio.

Tendenza meteo Torino: l’estate latita, da martedì torna il maltempo

La stagione meteorologica estiva è stata fin qui decisamente anomala sull’Italia e su Torino, con frequenti fasi perturbate e temperature in alcuni casi al di sotto delle medie del periodo; dopo il momentaneo miglioramento avvenuto tra oggi e domani, il maltempo potrebbe tornare sul Piemonte già dalla giornata di martedì. La vasta lacuna barica attualmente in azione tra il Golfo di Biscaglia e la Gran Bretagna, potrebbe spostarsi gradualmente verso levante; correnti fresche ed instabili torneranno a transitare su Torino, dove piogge e temporali potrebbero nuovamente colpire la città per gran parte della prossima settimana.

Temperature in lieve aumento, ma senza eccessi

Dopo una temperatura minima di +14°C, attualmente su Torino la colonnina di mercurio registra un valore di +23°C; nelle prossime ore l’ampio soleggiamento favorirà un ulteriore aumento delle temperature, fino a toccare i +26/+27°C. Nei prossimi giorni non si attendono significative variazioni nei valori massimi, mentre in quelli minimi di potrebbe osservare un lieve aumento, fino a raggiungere i +16/+17°C tra martedì e mercoledì. TEMPO IN MIGLIORAMENTO, MA CON MALTEMPO PRONTO A TORNARE SUL PIEMONTE! PER TUTTI I DETTAGLI SUL TEMPO DI OGGI E DEI PROSSIMI GIORNI, CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO!