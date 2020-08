METEO TORINO – BEL TEMPO, con tanto sole e TEMPERATURE oltre le medie del periodo

Meteo estivo su Torino, prevale il sole

La presenza di un vasto campo anticiclonico sul comparto europeo, protegge da eventuali insidie perturbate anche parte dell’Italia. In particolare, l’alta pressione determina tempo decisamente stabile in questo inizio di giornata sul nordovest, con cieli azzurri su tutto il Piemonte e la città di Torino. Dopo una temperature notturna sul capoluogo piemontese di +23°C, attualmente la colonnina di mercurio si è portata attorno ai +31°C. Nella seconda parte di giornata il sole prevarrà indisturbato su tutta la città, favorendo un ulteriore aumento della temperatura fino a toccare i +34°C. Qualche nube in più potrà transitare nella giornata di domani, ma senza fenomeni associati e con clima ancora decisamente estivo.

Il bel tempo non sarà duraturo, presto tornano i temporali

Meteo Torino – La fase di bel tempo che sta interessando il Piemonte ed il suo capoluogo proseguirà anche durante l’inizio della prossima settimana, anche se le prime avvisaglie di un progressivo cambio di circolazione inizieranno a farsi vedere a ridosso delle Alpi, dove tornerà qualche temporale. I fenomeni inizialmente si manterranno relegati ai settori montuosi o al più pedemontani, per poi guadagnare terreno verso le pianure progressivamente a partire dalla giornata di martedì. Su Torino i temporali, quindi, si riaffacceranno nel corso della settimana, quando favoriranno anche un lieve calo delle temperature.

Temperature oltre le medie del periodo su Torino, punte di +35°C

Meteo Torino – L’arrivo dell’anticiclone sull’Europa centrale ed il nord Italia, ha riportato un caldo intenso sulla città di Torino. La temperatura massima odierna toccherà i +34°C, con punte possibili fino a +34/+35°C in quella di domani. I valori notturni anche risulteranno particolarmente caldi, faticando a scendere al di sotto dei +20°C. Tali valori risulteranno superiori le medie del periodo dai 3 ai 5°C; per una nuova flessione bisognerà attenderà metà della prossima settimana, quando il ritorno di infiltrazioni umide oceaniche riporteranno qualche temporale anche sulla città di Torino. PER TUTTI I DETTAGLI PREVISIONALI CONSULTA IL METEO TORINO!