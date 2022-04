METEO TORINO – Cieli perlopiù SOLEGGIATI con STABILITA’ persistente in città: ecco le previsioni

Tempo generalmente stabile sull’Italia, fatta qualche isolata eccezione

Le immagini satellitari supportate dall’utilizzo di un radar meteorologico mostrano condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola dove a predominare è ancora l’Alta pressione di matrice africana, nonostante comunque non manchi qualche isolata eccezione di maltempo sulla Sardegna, con fenomeni peraltro deboli e rapidi. Le temperature inoltre appaiono ancora in ulteriore e graduale aumento, attestandosi su valori anche oltre la media del periodo. Quanto detto per gran parte del Paese fin qui, vale anche per Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Torino si sono rivelate quest’oggi visibilmente stabili, vale a dire che l’assenza di fenomeni è accompagnata da cieli che sono risultati pressoché sereni fin dalle prime ore della notte. Tale situazione si protrarrà anche in serata, nonostante un lieve peggioramento riguardi alcune aree della nostra Penisola (scopri quali). Le temperature inoltre si sono attestate tra i +10°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +24°C.

Domani ancora sereno

Effetti dell’Alta pressione di origine africana saranno particolarmente evidenti anche nella giornata di domani venerdì 15 aprile a Torino, quando le condizioni meteo continueranno a risultare visibilmente stabili e con la presenza di cieli soleggiati. In tale contesto, le temperature non subiranno significative variazioni, ma solo lievi oscillazioni che si prevedono al ribasso nei valori minimi e in (ulteriore) rialzo in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.