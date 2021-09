METEO TORINO – Cieli PLUMBEI con qualche PIOGGIA: altro MALTEMPO in arrivo, ecco le previsioni

Maltempo in azione sull’Italia, disagi in alta Toscana

Assistiamo oggi ad un visibile peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia con l’ingresso di precipitazioni spesso temporalesche e in alcune occasioni molto intense: alcune aree dell’alta Toscana hanno infatti dovuto fare i conti con i disagi, provocati perlopiù da allagamenti e frane. Piogge e temporali si sono comunque riversati in maniera sparsa o diffusa sulle regioni centro-settentrionali, con un parziale interessamento anche di Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo a Torino sono risultate instabili oggi con cieli spesso nuvolosi e qualche piovasco intermittente che ha portato al suolo un accumulo comunque decisamente effimero ed inferiore al millimetro. Nelle prossime ore il fronte di maltempo si allontanerà dal capoluogo piemontese, andando a colpire alcune zone del nord e del centro Italia, con tempo che risulterà dunque asciutto in città in un contesto di cieli perlopiù nuvolosi. Le temperature si sono oggi aggirate tra i +19°C di minima e i +25°C di massima circa.

Domani qualche pioggia in arrivo in serata

Qualche schiarita si farà strada dalle prime ore della notte di domani venerdì 17 settembre a Torino, in un contesto di cieli che si manterranno comunque poco o parzialmente nuvolosi. Nuovo aumento della nuvolosità atteso nel pomeriggio che culminerà in serata, con l’arrivo di qualche possibile pioggia. In questo contesto le temperature sono paradossalmente previste diminuire nei valori minimi ed aumentare in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.