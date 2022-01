METEO TORINO – Cieli spesso NUVOLOSI, ma arriveranno SCHIARITE, con CALO TERMICO: le previsioni

Ancora stabilità in Italia, con eccezioni localizzate

Un campo di Alta pressione di natura afroazzorriana ha interessato in questo inizio anno la nostra Penisola, portando condizioni meteo di generale stabilità, malgrado non sempre accompagnata da cieli limpidi, anzi. Sono stati frequenti i fenomeni nebbiosi e i cieli nuvolosi specie al centro-nord. Anche nella giornata odierna, nonostante un iniziale cedimento e salvo quindi rare eccezioni, il tempo risulta pressoché stabile e asciutto ovunque, anche a Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Irregolari disturbi nuvolosi stanno transitando fin dalle prime ore della giornata odierna sulla città di Torino, dove malgrado ciò si registra tuttavia l’assenza di fenomeni, con le condizioni meteo che rimangono quindi relativamente stabili e asciutte. In serata qualche piovasco potrebbe interessare alcune aree del nord Italia (scopri quali), piovaschi che sembrano invece esclusi sul capoluogo piemontese. Le temperature inoltre si attestano oggi tra i +6°C di minima a cui è seguita una massima di circa +7°C.

Domani ancora frequente nuvolosità, ma stabilità persistente

Nella giornata di domani mercoledì 5 gennaio l’Italia verrà investita da una saccatura di origine atlantica che porterà maltempo in alcune zone del Paese. L’instabilità sembra però saltare il Piemonte e Torino, dove le condizioni meteo si manterranno quindi relativamente stabili, nonostante una frequente nuvolosità. Le temperature in questo contesto non subiranno variazioni significative o risulteranno in lieve calo nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.