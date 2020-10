METEO TORINO: clima autunnale in città ma con tempo stabile, peggiora nella giornata di domani

Meteo Torino: sole in città

Anche la giornata odierna come per quella di ieri sarà caratterizzata dal bel tempo sulle regioni nord-occidentali con sole prevalente. Il tutto grazie alle correnti settentrionali di caduta dall’arco alpino le quali risultano piuttosto secche e in grado di spazzare via le nubi dei giorni scorsi. Tuttavia questa fase di bel tempo non durerà molto in Italia con una nuova perturbazione che raggiungerà il paese già dalla giornata di domani con piogge anche per Torino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: cambia il tempo nella giornata di domani

A Torino troviamo cieli sereni o poco nuvolosi, nelle prossime ore bel tempo al nord Italia con sole prevalente salvo delle innocue nubi in transito. Nuvolosità in aumento in nottata ma sempre con tempo asciutto. Piogge in arrivo durante la giornata di domani sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna tra il mattino e il pomeriggio. In serata e nottata piogge in arrivo anche sulle altre regioni del nord Italia. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota. Tendenza verso un miglioramento del tempo dalla giornata di Giovedì 15 Ottobre.

Meteo Autunno, ecco la tendenza

Ottobre piovoso finora a differenza degli anni scorsi e a tratti anche piuttosto freddo con le temperature sotto la media di riferimento. Le Alpi risultano già ben imbiancate alle quote medio-alte mentre una nuova ondata di maltempo è in arrivo nella giornata di domani. Poi una pausa di bel tempo tra il prossimo weekend e la prossima settimana ma a seguire il treno di perturbazioni di natura atlantica riuscirà a transitare ancora nel Mediterraneo con nuovi impulsi di maltempo di stampo tipicamente autunnale anche per l’Italia.