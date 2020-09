METEO TORINO – Colpo di coda dell’ESTATE con CALDO e tempo soleggiato, ecco le previsioni

Anticiclone in rinforzo, caldo estivo su Torino

Meteo Torino – Il weekend sta trascorrendo su molte regioni italiane all’insegna del tempo estivo e con il ritorno del caldo. Nonostante sull’estreme regioni meridionali permangono ancora condizioni meteo instabili, alimentate da una residua circolazione ciclonica, sul Piemonte è tornata l’estate grazie all’arrivo di un vasto campo anticiclonico. Le condizioni meteo su Torino risultano in questo momento decisamente stabili e soleggiate con la stazione meteorologica dei Giardini Reali che segna un valore di +29,5°C. Campo barico in ulteriore aumento e con esse anche le condizioni di subsidenza, alimenteranno la fase estiva anche per i prossimi giorni.

Stop al maltempo, fase stabile su Torino per la prossima settimana

Meteo Torino – Sull’Europa va consolidandosi un vasto campo anticiclonico, responsabile di un’ondata di caldo anomala per la stagione su molte Nazioni. L’alta pressione rimarrà ben salda anche nei prossimi giorni sull’Europa centro-occidentale, alimentata dalla risalita di masse d’aria calde di matrice subtropicale. Anche il Piemonte e la città di Torino saranno interessate nei prossimi giorni da condizioni meteo decisamente estive, con molte sole e temperature al di sopra della norma fino a 8°C sui settori alpini. Da metà settimana un lieve calo dei geopotenziali sarà responsabile del ritorno dell’instabilità a ridosso dei settori montuosi, ma con il caldo che insisterà in pianura. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO.

Meteo Italia tra caldo estivo e residui temporali

Il bel tempo sta interessando non solo la città di Torino, ma anche le restanti aree del centro-nord. Attualmente splende il sole su tutte le regioni centro-settentrionali, con la colonnina di mercurio che sulla Pianura Padana ha raggiunto i +32°C, mentre i +34°C sulle zone interne di Lazio, Toscana, Campania e sull’Umbria; tali valori risultano superiori le medie decadali anche di 7/8°C. All’estremo sud la situazione è diametralmente opposta, con le temperature diffusamente inferiori ai +30°C su Sicilia e Calabria, complice le piogge ed i temporali che stanno interessando in particolare l’Isola. La stagione autunnale sta subendo una brusca battuta d’arresto, ma come proseguirà sulla città di Torino? Vediamolo nella prossima pagina.