METEO TORINO: Correnti perturbate in transito in ITALIA, MALTEMPO a più riprese in città

Meteo Primavera, la stagione procede a gonfie vele

Siamo nel pieno della stagione primaverile ed in Italia il sole si alterna rapidamente con nubi e precipitazioni. Specie le regioni centrali e quelle settentrionali ne risentono delle correnti occidentali in transito sotto la spinta di una vasta circolazione di bassa pressione posizionata stabilmente sull’Europa centro-occidentale. Piogge anche intense nelle ultime ore anche sulla città di Torino, nelle prossime ore e nei prossimi giorni le previsioni meteo per la città piemontese indicano ancora tempo instabile o perturbato.

Previsioni meteo per la città di Torino

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulla città di Torino e deboli piogge o pioviggini attese anche nelle prossime ore di oggi. Poi per domani e per i prossimi giorni avremo ancora piogge in arrivo mentre le temperature non subiranno grandi variazioni al nord Italia. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo in Italia

Per domani avremo piogge e acquazzoni al nord Italia, bel tempo e temperature in aumento al sud ed al centro. Temperature in sensibile aumento sulle regioni centro-meridionali e valori in prossimità dei 30°c sulla Sicilia e Calabria. Anche nel corso del prossimo weekend con la Festa dei Lavoratori compresa, attese condizioni meteo perturbate al nord con precipitazioni anche intense, tempo in gran parte stabile invece al meridione con clima quasi estivo. Centro Italia tra sole e precipitazioni a tratti intense.