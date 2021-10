METEO TORINO – Crescenti disturbi NUVOLOSI con CALO TERMICO, ma senza PIOGGE: ecco le previsioni

Vortice depressionario stazionario nel Mediterraneo

Un vortice depressionario si è originato già da qualche giorno a causa del passaggio di una goccia fredda di natura atlantica ha portato condizioni di maltempo sulla nostra Penisola anche nella giornata odierna, stazionando nel Mediterraneo: le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno evidenziato la presenza di piogge e temporali soprattutto in Abruzzo, ma anche sulle regioni meridionali in maniera più isolata specie sul basso versante tirrenico. Per alcuni di questi settori fin qui menzionati la Protezione Civile aveva comunque diffuso un’allerta meteo. A Torino invece il tempo si è mantenuto stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante la presenza di un vortice ciclonico dunque su alcuni settori centro-meridionali, le condizioni meteo a Torino si sono mantenute oggi anche visibilmente stabili, con la presenza di cieli perlopiù sereni e qualche innocuo passaggio nuvoloso solo in mattinata. Tale situazione si protrarrà anche nella serata corrente, con assenza di disturbi nuvolosi, mentre il maltempo insisterà su alcune zone del Paese. Le temperature invece si sono quest’oggi aggirate tra i +11°C di minima e una massima prossima ai +23°C.

Nuvolosità in aumento per domani e calo termico

L’ingresso di un ulteriore goccia fredda proveniente dai quadranti orientali per domani sabato 9 ottobre determinerà un peggioramento sulla città di Torino con nuvolosità in graduale aumento e cieli che finiranno per risultare parzialmente o prevalentemente nuvolosi dal pomeriggio, ma con condizioni meteo che rimarranno comunque relativamente stabili e asciutte. Ciò sarà accompagnato da un calo termico piuttosto sensibile nei valori massimi, mentre i valori minimi potrebbero addirittura aumentare. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.