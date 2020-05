METEO TORINO – Disturbi NUVOLOSI imperversano sulla città, arriva il MALTEMPO, ecco le previsioni

Maltempo oggi sulle aree nord delle regioni nordorientali

Nella giornata odierna dunque non mancano delle note di maltempo che stanno interessando le zone più settentrionali del Trentino e in generale delle regioni nordorientali, con fenomeni che tuttavia si presentano perlopiù di debole o di moderata intensità, favorendo accumuli tutt’altro che elevati. Nelle prossime ore, come abbiamo già approfondito all’interno di un apposito editoriale, le condizioni meteo tenderanno a non mutare particolarmente, con qualche pioggia che continuerà a riversarsi in queste zone, con gli accumuli che rimarranno pressoché deboli. La stabilità invece resiste e persiste nelle prossime ore sul resto del Paese, anche su Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante un’ondulazione della corrente a getto che domina il flusso atlantico sul continente europeo e nonostante questa abbia comunque portato qualche nota di maltempo soprattutto sulle regioni nordorientali nelle modalità prima descritte, sulla città di Torino le condizioni meteo appaiono invece stabili, seppur sia comunque evidente talvolta il transito di nuvolosità irregolare che nel corso della giornata di oggi non ha comunque portato fenomenologia al suolo. Tutto ciò si inserisce in un contesto termico davvero mite, con le temperature che sono arrivate a toccare i +24°C durante il pomeriggio, valore che ha seguito di +13°C di minima mattutini.

Domani arriva qualche pioggia

A seguito di qualche schiarita che si riscontrerà tra le prime ore della notte e la mattinata di domani mercoledì 6 maggio, un nuovo fronte nuvoloso più minaccioso interesserà la città di Torino per il pomeriggio, ma non apporterà ancora alcun tipo di fenomeno con la stabilità che però a quel punto vacillerà in maniera importante: infatti, in serata, è atteso l’arrivo di qualche pioggia, con le precipitazioni che risulteranno comunque di debole o al più di moderata intensità con accumuli finali deboli. Non si attendono significative variazioni di temperatura, né nei valori minimi, né in quelli massimi, che stazioneranno con fisiologiche fluttuazioni.